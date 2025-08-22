Galutinis čekų dvyliktukas – be T.Satoransky

Galutiniame dvyliktuke neliko Barselonos „Barcelona“ įžaidėjo Tomašo Satoransky. 33 metų 200 cm ūgio žaidėjas patyrė traumą pasirengimo metu ir ji užvėrė duris dalyvavimui pirmenybėse.
Čekų sudėtis: Richardas Balintas, Jaromiras Bohačikas, Vojtechas Hrubanas, Adamas Kejvalas, Vitas Krejči, Martinas Križas, Petras Krivanekas, Tomašas Kyzlinkas, Martinas Peterka, Ondrejus Senhalas, Martinas Svoboda, Jakas Zidekas.
A grupėje čekai susitiks su serbais, turkais, latviais, estais ir portugalais.
