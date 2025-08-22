Kalendorius
Rugpjūčio 22 d., penktadienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Galutinis čekų dvyliktukas – be T.Satoransky

2025-08-22 17:23 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 17:23

Čekijos rinktinė kitą savaitę prasidėsiančiame Europos čempionate žais be savo ryškiausios žvaigždės.

T.Satoransky praleis pirmenybes (FIBA Europe nuotr.)

Čekijos rinktinė kitą savaitę prasidėsiančiame Europos čempionate žais be savo ryškiausios žvaigždės.

REKLAMA
0

Galutiniame dvyliktuke neliko Barselonos „Barcelona“ įžaidėjo Tomašo Satoransky. 33 metų 200 cm ūgio žaidėjas patyrė traumą pasirengimo metu ir ji užvėrė duris dalyvavimui pirmenybėse.

Čekų sudėtis: Richardas Balintas, Jaromiras Bohačikas, Vojtechas Hrubanas, Adamas Kejvalas, Vitas Krejči, Martinas Križas, Petras Krivanekas, Tomašas Kyzlinkas, Martinas Peterka, Ondrejus Senhalas, Martinas Svoboda, Jakas Zidekas.

A grupėje čekai susitiks su serbais, turkais, latviais, estais ir portugalais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų