TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Dvyliktuką paskelbė namie lietuvius priimsiantys suomiai

2025-08-22 17:34 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 17:34

Dvyliktuką paskelbė Europos čempionate su Lietuva susitiksianti Suomijos rinktinė.

L.Markkanenas ves į priekį suomius (FIBA nuotr.)

Dvyliktuką paskelbė Europos čempionate su Lietuva susitiksianti Suomijos rinktinė.

0

Tarp ryškiausių Lassi Tuovi auklėtinių – Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) žibantis Lauri Markkanenas bei į šią lygą besidairantis Miikka Muurinenas, kuriam žadamas aukštas šaukimas naujokų biržoje.

Patirties pridės ilgametis rinktinės žaidėjas Sasu Salinas, aikštę išplės Stambulo „Fenerbahče“ tarpsezoniu papildęs Mikaelis Jantunenas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Suomių dvyliktukas:Mikaelis Jantunenas (Stambulo „Fenerbahče“)Miro Little‘as (Kalifornijos universiteto Santa Barbaroje „Gauchos“)Lauri Markkanenas (Jutos „Jazz“), Edonas Maxhuni (Diunkerko „Gravelines“), Miikka Muurinenas („AZ Compass“ vidurinė mokykla), Olivier Nkamhoua (Varezės „Pallacanestro“), Sasu Salinas (Madrido „Estudiantes“)Eliasas Valtonenas (Granados „Coviran“), Alexanderis Madsenas, Andre Gustavsonas, Jacobas Grandisonas ir Ilari Seppala (visi – laisvieji agentai).

Suomiai B grupėje Tamperėje žais kartu su vokiečiais, britais, švedais, juodkalniečiais ir lietuviais. 

