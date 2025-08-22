Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Lietuvos rinktinės varžovai paskelbė galutinį dvyliktuką

2025-08-22 14:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 14:53

Juodkalnijos rinktinės treneris Boško Radovičius paskelbė galutinį dvyliktuką Europos čempionatui.

N.Vučevičius ves rinktinę į priekį

Juodkalnijos rinktinės treneris Boško Radovičius paskelbė galutinį dvyliktuką Europos čempionatui.

0

Ryškiausia žvaigždė yra Čikagos „Bulls“ centras Nikola Vučevičius, natūralizuoto žaidėjo vietą užėmė amerikietis Kyle‘as Allmanas.

Juodkalniečių sudėtis: Nikola Vučevičius, Marko Simonovičius, Igoris Drobnjakas, Vladimiras Mihailovičius, Balša Živanovičius, Bojanas Tomaševičius, Emiras Hadžibegovičius, Zoranas Nikoličius, Zoranas Vučeljičius, Džordže Jovanovičius, Andrija Slavkovičius, Kyle‘as Allmanas.

Ši rinktinė, kaip ir Lietuva, Suomija, Vokietija, Didžioji Britanija bei Švedija, kausis Tamperės grupėje.

