Lietuvos rinktinės varžovai paskelbė galutinį dvyliktuką

Ryškiausia žvaigždė yra Čikagos „Bulls“ centras Nikola Vučevičius, natūralizuoto žaidėjo vietą užėmė amerikietis Kyle‘as Allmanas.
Juodkalniečių sudėtis: Nikola Vučevičius, Marko Simonovičius, Igoris Drobnjakas, Vladimiras Mihailovičius, Balša Živanovičius, Bojanas Tomaševičius, Emiras Hadžibegovičius, Zoranas Nikoličius, Zoranas Vučeljičius, Džordže Jovanovičius, Andrija Slavkovičius, Kyle‘as Allmanas.
Ši rinktinė, kaip ir Lietuva, Suomija, Vokietija, Didžioji Britanija bei Švedija, kausis Tamperės grupėje.
