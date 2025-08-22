Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Azerbaidžane žaidęs puolėjas papildė Plungės klubą

2025-08-22 17:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-22 17:32

Plungės „Olimpo“ puolėjų grandį oficialiai stiprina 25-erių amerikietis Colinas Golsonas.

C.Golsonas žais Plungėje

0

Azerbaidžano lygoje Baku „NTD BH“ komandoje praėjusį sezoną pradėjęs puolėjas 2025-ųjų pradžioje persikėlė į Sumgaitą.

2024–2025 m. sezone per 25 mačus 198 cm ūgio krepšininkas rinko po 15,4 taško, 6,2 atkovoto kamuolio ir 12,5 naudingumo balo.

Prieš tai Golsonas ketverius metus žaidė NCAA pirmenybėse. 2023–2024 m. sezone atletas vilkėjo Detroito „Wayne State University“ marškinėlius antrajame NCAA divizione. Per 26 susitikimus jis fiksavo 10 taškų ir 5,7 sugriebto kamuolio vidurkius.

„Olimpo“ ekipai kitą sezoną atstovaus Modestas Jurkaitis, Tadas Budrys, Motiejus Maziliauskas, Arijus Adomauskas ir Christopheris Tsamas. Plungiškiams trečius metus paeiliui vadovaus Mindaugas Tamušauskas.

