  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sveikata

Lėtinis skausmas kenkia įvairiapusiškai

REKLAMA / 2025-09-12 09:00 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Ilgalaikis skausmas vadinamas lėtiniu ir tokį apibūdinimą jis įgauna tuomet, kai trunka ilgiau nei tris mėnesius. Net ir mažiausias skausmas nėra malonus, tačiau kai jis stiprus ir ilgalaikis, tuomet gali kilti daug daugiau žalos nei gali atrodyti. Toks lėtinis skausmas asmenį vargina ne tik fiziškai, bet ir emociškai; labai kenkia ir socialiniu požiūriu. Kuo pavojingas lėtinis skausmas ir kodėl negalima ilgai jo kentėti?

Lėtinis skausmas kenkia įvairiapusiškai (nuotr. Shutterstock.com)

Ilgalaikis skausmas sukelia pokyčius nervų sistemoje

Duomenys rodo, kad lėtinis skausmas sukelia pokyčius smegenyse ir visoje nervų sistemoje. Jis po truputėlį keičia smegenų struktūrą. Ypatingai veikiamos tos sritys, kurios yra susijusios su dėmesingumu, atmintimi ir emocijomis – tai yra hipokampas, migdolinis kūnas ir kt. 

Ilgalaikis skausmas gali būti atsakingas už centrinio jautrumo išsivystymą, kai net ir silpni dirgikliai asmeniui sukelia gana stiprų skausmą. 

Ilgalaikis skausmas sukelia emocinę žalą

Pastebėta, kad lėtinio skausmo kamuojami asmenys dažniau serga depresija ir nerimo sutrikimais, mat ilgalaikis diskomfortas gali sukelti ne tik bejėgiškumo ir beviltiškumo jausmus, bet kai kuriais atvejais priverčia galvoti apie savižudybę. Jei skausmas negydomas, žala gali būti labai didelė – sumažėja asmens motyvacija, socialinis aktyvumas. Jis mažiau nori bendrauti, izoliuojasi, jaučia kančią. 

Jei kamuoja nerimas, depresija ar net mintys apie savižudybę, būtina nedelsiant kreiptis pagalbos. 

Ilgalaikis skausmas sukelia fizinę žalą

Jei skausmas stiprėja tuomet, kai asmuo juda, jis natūraliai pradeda vengti judėjimo, nes taip „skaudės mažiau“. Tačiau yra ir blogoji sumažėjusio fizinio aktyvumo pusė – judėjimo vengiančiam žmogui po truputėlį silpnėja raumenys, todėl stipriai padidėja įvairių traumų rizika. Tai reiškia, kad fizinio aktyvumo mažėjimas dėl skausmo vengimo galiausiai grįžta bumerangu ir skausmas tik sustiprėja. 

Sunkesniais atvejais gali išsivystyti net judėjimo baimė. 

Ilgalaikis skausmas sukelia miego sutrikimus

Jaučiamas skausmas dažnai trukdo atsipalaiduoti ir kokybiškai užmigti arba jis pažadina naktį, „išbudina“ ir įmigti vėl tampa itin sudėtinga. Ilgainiui išsivysto miego sutrikimai, dėl kurių mažėja miego kokybė. Kitą dieną nepailsėjusiam pacientui skausmas gali būti dar stipresnis, tad tarsi pakliūnama į užburtą ratą, kai skausmas sukelia miego sutrikimus, o miego sutrikimai skausmo pojūtį sustiprina dar labiau.  

Ilgalaikis skausmas prisideda prie streso hormonų lygio organizme padidėjimo

Žinoma, kad lėtinis skausmas tiesiogiai susijęs su padidėjusiu streso hormono – kortizolio – kiekiu organizme. Ilgalaikis šio hormono pakilimas ne tik slopina imuninės sistemos veiklą ir trikdo normalų medžiagų apykaitos funkcionavimą, bet ir kenkia miegui, prisideda prie uždegiminių procesų vystymosi ir gali dar labiau padidinti depresijos bei nerimo sutrikimų išsivystymo riziką. 

Ilgalaikis skausmas sukelia neabejotiną socialinę žalą

Lėtinius skausmus jaučiantis asmuo tampa labiau socialiai izoliuotas. Sumažėja jo darbingumas arba jo iš viso galima netekti. Tai reiškia, kad stipriai padidėja išlaidos gydymui, dažnėja vizitai į gydymo įstaigas ir tai tampa ne tik socialine, bet ir rimta ekonomine našta.

Blogiausia, kai atsiranda priklausomybių nuo vaistų ar medžiagų, prie kurių lengvai priprantama – tuomet tenka gydyti ne tik skausmą, bet ir priklausomybes. 

Tad gydyti skausmą tikrai labai svarbu ir tai reikia daryti kompleksiškai – ne tik vaistais, bet ir psichologiniu, judėjimo požiūriais bei bendru gyvenimo būdo keitimu. 

Negydomas ir ignoruojamas ūminis skausmas gali tapti lėtiniu

Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo gali padėti malšinti skausmą bei uždegimą ir tokiu būdu lengviau sulaukti vizito pas gydytoją, kai kamuoja ūminis skausmas. Verta atminti, kad negydomas ūminis skausmas gali virsti lėtiniu skausmu, tad būtina imtis priemonių ir niekuomet nereikėtų delsti. 

Dolmen 25 mg skirtas skausmui malšinti, priklausantis vadinamųjų nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU) grupei. Jis vartojamas trumpalaikiam simptominiam lengvo ir vidutinio stiprumo ūminiam skausmui, tokiam kaip raumenų ar sąnarių skausmui, skausmingų mėnesinių (dismenorėjos), dantų skausmui malšinti. Šis vaistas skirtas suaugusiems pacientams. Dolmen 25 mg geriamasis tirpalas paketėlyje – patogus būdas greitai ir veiksmingai numalšinti dantų skausmą, kad ir kur bebūtumėte, nes juos galima vartoti net prieš valgį, nereikia užgerti skysčiais. Dėl bet kokio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku, nes neteisingai vartojamas vaistas gali pakenkti sveikatai.

Straipsnį parengė: „Berlin Chemie“.

Sveikata.lt
