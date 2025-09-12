Lėtinis skausmas kenkia įvairiapusiškai

Ilgalaikis skausmas sukelia pokyčius nervų sistemoje
Duomenys rodo, kad lėtinis skausmas sukelia pokyčius smegenyse ir visoje nervų sistemoje. Jis po truputėlį keičia smegenų struktūrą. Ypatingai veikiamos tos sritys, kurios yra susijusios su dėmesingumu, atmintimi ir emocijomis – tai yra hipokampas, migdolinis kūnas ir kt.
Ilgalaikis skausmas gali būti atsakingas už centrinio jautrumo išsivystymą, kai net ir silpni dirgikliai asmeniui sukelia gana stiprų skausmą.
Ilgalaikis skausmas sukelia emocinę žalą
Pastebėta, kad lėtinio skausmo kamuojami asmenys dažniau serga depresija ir nerimo sutrikimais, mat ilgalaikis diskomfortas gali sukelti ne tik bejėgiškumo ir beviltiškumo jausmus, bet kai kuriais atvejais priverčia galvoti apie savižudybę. Jei skausmas negydomas, žala gali būti labai didelė – sumažėja asmens motyvacija, socialinis aktyvumas. Jis mažiau nori bendrauti, izoliuojasi, jaučia kančią.
Jei kamuoja nerimas, depresija ar net mintys apie savižudybę, būtina nedelsiant kreiptis pagalbos.
Ilgalaikis skausmas sukelia fizinę žalą
Jei skausmas stiprėja tuomet, kai asmuo juda, jis natūraliai pradeda vengti judėjimo, nes taip „skaudės mažiau“. Tačiau yra ir blogoji sumažėjusio fizinio aktyvumo pusė – judėjimo vengiančiam žmogui po truputėlį silpnėja raumenys, todėl stipriai padidėja įvairių traumų rizika. Tai reiškia, kad fizinio aktyvumo mažėjimas dėl skausmo vengimo galiausiai grįžta bumerangu ir skausmas tik sustiprėja.
Sunkesniais atvejais gali išsivystyti net judėjimo baimė.
Ilgalaikis skausmas sukelia miego sutrikimus
Jaučiamas skausmas dažnai trukdo atsipalaiduoti ir kokybiškai užmigti arba jis pažadina naktį, „išbudina“ ir įmigti vėl tampa itin sudėtinga. Ilgainiui išsivysto miego sutrikimai, dėl kurių mažėja miego kokybė. Kitą dieną nepailsėjusiam pacientui skausmas gali būti dar stipresnis, tad tarsi pakliūnama į užburtą ratą, kai skausmas sukelia miego sutrikimus, o miego sutrikimai skausmo pojūtį sustiprina dar labiau.
Ilgalaikis skausmas prisideda prie streso hormonų lygio organizme padidėjimo
Žinoma, kad lėtinis skausmas tiesiogiai susijęs su padidėjusiu streso hormono – kortizolio – kiekiu organizme. Ilgalaikis šio hormono pakilimas ne tik slopina imuninės sistemos veiklą ir trikdo normalų medžiagų apykaitos funkcionavimą, bet ir kenkia miegui, prisideda prie uždegiminių procesų vystymosi ir gali dar labiau padidinti depresijos bei nerimo sutrikimų išsivystymo riziką.
Ilgalaikis skausmas sukelia neabejotiną socialinę žalą
Lėtinius skausmus jaučiantis asmuo tampa labiau socialiai izoliuotas. Sumažėja jo darbingumas arba jo iš viso galima netekti. Tai reiškia, kad stipriai padidėja išlaidos gydymui, dažnėja vizitai į gydymo įstaigas ir tai tampa ne tik socialine, bet ir rimta ekonomine našta.
Blogiausia, kai atsiranda priklausomybių nuo vaistų ar medžiagų, prie kurių lengvai priprantama – tuomet tenka gydyti ne tik skausmą, bet ir priklausomybes.
Tad gydyti skausmą tikrai labai svarbu ir tai reikia daryti kompleksiškai – ne tik vaistais, bet ir psichologiniu, judėjimo požiūriais bei bendru gyvenimo būdo keitimu.
Negydomas ir ignoruojamas ūminis skausmas gali tapti lėtiniu
Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo gali padėti malšinti skausmą bei uždegimą ir tokiu būdu lengviau sulaukti vizito pas gydytoją, kai kamuoja ūminis skausmas. Verta atminti, kad negydomas ūminis skausmas gali virsti lėtiniu skausmu, tad būtina imtis priemonių ir niekuomet nereikėtų delsti.
