  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

5 ženklai išduoda per daug kontroliuojantį žmogų: pastebėkite laiku

2025-09-12 13:50
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-12 13:50

Psichologė atskleidė ženklus, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį, jei įtariate, kad jums artimas žmogus turi polinkį jus kontroliuoti. Anot jos, per daug kontroliuojantį žmogų išduoda penki ženklai.

Verkianti moteris (nuotr. 123rf.com)

Psichologė atskleidė ženklus, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį, jei įtariate, kad jums artimas žmogus turi polinkį jus kontroliuoti. Anot jos, per daug kontroliuojantį žmogų išduoda penki ženklai.

3

Psichologė dr. Kirren Schnack savo „TikTok“ paskyroje pasidalino vaizdo įrašu, kuris žaibiškai išplito internete – jį peržiūrėjo milijonai žmonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ekspertė savo „TikTok“ paskyroje pasakoja, kaip įvairūs psichinės sveikatos sutrikimai paveikia žmones, o taip pat apie tai, kaip atpažinti toksišką elgesį, kuris gali turėti pasekmių ir psichinei sveikatai, rašoma dailystar.co.uk.

Kaip atpažinti į kontrolę linkusio žmogaus elgesį?

Viename savo vaizdo įrašų dr. Kirren, jau daugiau nei 18 metų dirbanti psichologe, parodė, kaip atpažinti į kontrolę linkusio žmogaus elgesį – tai ypač dažnai pasitaiko vaikų ir tėvų bei poros santykiuose.

Savo vaizdo įrašą ji pavadino taip: „Kas jus kontroliuoja – kolega, draugas, vienas iš tėvų, partneris?“

Nors visiškai normalu norėti gyvenime neprarasti kontrolės, šis troškimas kartais gali būti kenksmingas aplinkiniams.

Dr. Kirren sako: „Štai penki ženklai, kad žmogus yra linkęs kontroliuoti:

  1. Jis labai jautrus ir iškart susierzina, kai kas nors vyksta ne pagal jo planą.
  2. Jis atidžiai stebi, ką darote, ir komentuoja nereikšmingas smulkmenas.
  3. Jis turi griežtų lūkesčių apie tai, kaip turėtumėte elgtis.
  4. Jis neigiamai ir perdėtai reaguoja, kai negali jūsų priversti ką nors daryti taip, kaip jis norėtų.
  5. Jis mato, kad turite daugelį trūkumų, tačiau savo minusų nepastebi.“

Komentare dr. Kirren taip pat pridūrė: „Į kontrolę linkusių žmonių charakteris atsiskleidžia įvairiose situacijose.“

Komentaruose daugelis žmonių psichologei dėkojo už šį vaizdo įrašą ir sakė, kad jis atvėrė jiems akis apie jų pačių kontroliuojantį elgesį, o taip pat padėjo pastebėti tokį aplinkinių elgesį.

Komentaruose daugelis žmonių psichologei dėkojo už šį vaizdo įrašą ir sakė, kad jis atvėrė jiems akis apie jų pačių kontroliuojantį elgesį, o taip pat padėjo pastebėti tokį aplinkinių elgesį.

