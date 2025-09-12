5 ženklai išduoda per daug kontroliuojantį žmogų: pastebėkite laiku

Psichologė dr. Kirren Schnack savo „TikTok“ paskyroje pasidalino vaizdo įrašu, kuris žaibiškai išplito internete – jį peržiūrėjo milijonai žmonių.
Ekspertė savo „TikTok“ paskyroje pasakoja, kaip įvairūs psichinės sveikatos sutrikimai paveikia žmones, o taip pat apie tai, kaip atpažinti toksišką elgesį, kuris gali turėti pasekmių ir psichinei sveikatai, rašoma dailystar.co.uk.
Kaip atpažinti į kontrolę linkusio žmogaus elgesį?
Viename savo vaizdo įrašų dr. Kirren, jau daugiau nei 18 metų dirbanti psichologe, parodė, kaip atpažinti į kontrolę linkusio žmogaus elgesį – tai ypač dažnai pasitaiko vaikų ir tėvų bei poros santykiuose.
Savo vaizdo įrašą ji pavadino taip: „Kas jus kontroliuoja – kolega, draugas, vienas iš tėvų, partneris?“
Nors visiškai normalu norėti gyvenime neprarasti kontrolės, šis troškimas kartais gali būti kenksmingas aplinkiniams.
Dr. Kirren sako: „Štai penki ženklai, kad žmogus yra linkęs kontroliuoti:
- Jis labai jautrus ir iškart susierzina, kai kas nors vyksta ne pagal jo planą.
- Jis atidžiai stebi, ką darote, ir komentuoja nereikšmingas smulkmenas.
- Jis turi griežtų lūkesčių apie tai, kaip turėtumėte elgtis.
- Jis neigiamai ir perdėtai reaguoja, kai negali jūsų priversti ką nors daryti taip, kaip jis norėtų.
- Jis mato, kad turite daugelį trūkumų, tačiau savo minusų nepastebi.“
Komentare dr. Kirren taip pat pridūrė: „Į kontrolę linkusių žmonių charakteris atsiskleidžia įvairiose situacijose.“
Komentaruose daugelis žmonių psichologei dėkojo už šį vaizdo įrašą ir sakė, kad jis atvėrė jiems akis apie jų pačių kontroliuojantį elgesį, o taip pat padėjo pastebėti tokį aplinkinių elgesį.
