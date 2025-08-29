Po akibrokšto „TikTok“ institucijų reakcija – šaulius išvadino naciais ir fašistais, neigė karą, linkėjo mirties ir grasino peiliu

Apie tai LRTK pranešė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Lietuvos radijo ir televizijos komisija sustabdė žalingos ir smurtą kurstančios informacijos sklaidą „TikTok“ platformoje
Socialiniame tinkle „TikTok“ buvo platinami šokiruojantys vaizdai. Juose vyriškis, pasivadinęs „СОБР“, viešai:
- įžeidinėjo ir žemino Lietuvos šaulių sąjungos narius, vadindamas juos „nacistais“ ir „fašistais“,
- atvirai linkėjo mirties paramą Ukrainai teikiančiam „Blue/Yellow“ įkūrėjui Jonui Ohmanui,
- neigė Rusijos karinę agresiją prieš Ukrainą,
- demonstravo peilį ir imitavo smurtinius veiksmus, skleisdmas grasinimus bei ragindamas į smurtą prieš kitaip manančius.
Tokie įrašai – tai ne nuomonės raiška, o tiesioginė žalinga ir smurtą kurstanti propaganda. Ji kelia grėsmę visuomenei, skatina susipriešinimą, menkina kovojančius už laisvę bei užkrečia pavojingomis ideologijomis.
Lietuvos radijo ir televizijos komisija (RTK), įvertinusi situaciją ir remdamasi savo įgaliojimais pagal Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymą bei ES Skaitmeninių paslaugų aktą (DSA), kreipėsi į „TikTok“ dėl šių paskyrų pašalinimo.
Po oficialaus LRTK reikalavimo „TikTok“ reagavo itin operatyviai ir buvo pašalintos trys paskyros:
- СОБР 333
- СОБР Z
- СОБР 222
„TikTok“ patvirtino, kad jos uždarytos už bendruomenės taisyklių pažeidimus.
Kodėl tai svarbu:
Tokie įrašai kelia realią grėsmę visuomenės saugumui – jie kursto priešiškumą ir gali inspiruoti smurtinius veiksmus.
Neapykantos kalba, karo propaganda ir smurtą kurstantys grasinimai nėra žodžio laisvė – tai nusikalstama veikla, už kurią jau pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Socialinės platformos PRIVALO užtikrinti, kad valstybei žalingas turinys nebūtų platinamas.
tik užkirsdami kelią tokiems veiksmams galime apsaugoti informacinę erdvę, kiekvieną iš mūsų nuo pavojingos propagandos bei grasinimų.
Tokio turinio platinimui Lietuvoje RTK nuolat taiko griežtą kontrolę ir prevencines priemones“, – skelbė RTK.
O LRTK pirmininkas Mantas Martišius pažymėjo, kad toks skleidžiamas turinys gali daryti neproporcingai didelę žalą mūsų visuomenei.
„Nors šiuo atveju kalbame tik apie kelias paskyras, tokio pobūdžio turinys gali daryti neproporcingai didelę žalą – jis kursto priešiškumą, skleidžia melą ir menkina mūsų visuomenės atsparumą. Todėl svarbu reaguoti nedelsiant. LRTK nuosekliai taiko priemones, kad propagandiniai ir smurtą kurstantys pranešimai neplistų Lietuvos informacinėje erdvėje,“ – sako LRTK pirmininkas Mantas Martišius.
