  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Klastingas vėžys nusinešė 28-erių influencerės gyvybę

2025-08-28 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
TikTok“ kūrėja Natasha Allen mirė būdama vos 28-erių, po penkerius metus trukusios kovos su itin reta ir agresyvia vėžio forma – 4 stadijos sinovijos sarkoma.

Netektis (nuotr. 123rf.com)

Liūdna žinia buvo paskelbta rugpjūčio 22 d., jos „TikTok“ ir „Instagram“ paskyrose, kuriose Natasha buvo subūrusi daugiau nei 225 tūkst. sekėjų, rašo dailymail.co.uk.

Šalia švytinčios Natasha nuotraukos, pagerbtas jos gyvenimas:

„Natasha buvo nuostabi siela, kupina meilės, gerumo ir džiaugsmo. Ji palietė daugybę širdžių ir buvo aktyvi sinovijos sarkomos sąmoningumo skleidėja. Jos dvasia toliau įkvėps visus, kuriems teko privilegija ją pažinti“, – rašoma įraše.

Sukurtas paramos fondas

Jos sekėjai buvo nukreipti į „GoFundMe“ puslapį, kuris iš pradžių buvo sukurtas padengti gydymo išlaidas, o dabar pervadintas į „In Memory of Natasha“. Naujos aukos bus skirtos laidotuvių išlaidoms, o anksčiau surinktos lėšos – sinovijos sarkomos tyrimams.

Pranešimas baigtas pačios Allen žodžiais:

„Atraskite prasmę savo gyvenime, raskite tai, kas jus daro laimingus, ir būdus, kaip padaryti pasaulį aplink jus geresnį.“

Po įrašu pasipylė tūkstančiai užuojautą reiškiančių sekėjų:

„Mano širdis sudužo. Natasha buvo šviesa ir jos labai trūks“, – rašė vienas sekėjas.

Kitas pridėjo: „Ji kovojo kaip tikra kovotoja, turėdama gražiausią dvasią. Šeimai linkiu stiprybės.“

Gydymas prasidėjo prieš 5-erius metus

Natasha pirmą kartą apie diagnozę pranešė 2020 m., kai gydytojai jos kelyje aptiko piktybinį auglį. Ji išgyveno chemoterapiją, radioterapiją ir auglio pašalinimo operacijas, o trumpam buvo pasiekusi remisiją. Deja, vėžys greitai sugrįžo ir išplito į plaučius. 2021 m. pabaigoje jai buvo nustatyta 4 stadija.

2024 m. balandį paskelbtame jautriame „TikTok“ įraše Natasha dalijosi, kad oficialiai jos tikimybė išgyventi 5 metus tesiekia 15 procentų. Vis dėlto ji sakė:

„Aš būsiu kitokia. Aš siunčiu tą mintį į visatą.“ Įrašas sulaukė daugiau nei 2,7 mln. peržiūrų.

Nepaisant skaudžios diagnozės, ji išliko įkvėpimu savo bendruomenei.

„Daug kas klausia, kaip išlieku tokia pozityvi. Tiesą sakant, būna labai sunku, bet šeima ir draugai – tai, kas mane palaiko. Nors turiu šią retą ligą, vis tiek noriu gyventi savo gyvenimą“, – sakė Natasha.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

