  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Moteris neslėpė apmaudo: viena skrydžių bendrovė ją paliko įstrigusią Kipre keturioms dienoms

2025-08-27 19:49
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-27 19:49

31 metų žymi nuomonės formuotoja Jodie Weston sako, kad verkė ir jautėsi traumuota, kai po atšaukto skrydžio buvo palikta įstrigusi Kipre. Moteris, Londone gyvenanti moteris, skrido į Kyreniją pasirodyti muzikos festivalyje, tačiau kelionės pabaiga virto košmaru.

Jodie Weston (Nuotr. @missjodieweston)
5

31 metų žymi nuomonės formuotoja Jodie Weston sako, kad verkė ir jautėsi traumuota, kai po atšaukto skrydžio buvo palikta įstrigusi Kipre. Moteris, Londone gyvenanti moteris, skrido į Kyreniją pasirodyti muzikos festivalyje, tačiau kelionės pabaiga virto košmaru.

2

Atvykusi į Larnakos oro uostą liepos 6-ąją, Jodie sužinojo, kad jos skrydis į Londoną atšauktas likus vos dviem valandoms iki pakilimo. „EasyJet“ darbuotojai patikino, kad keleiviai bus apgyvendinti viešbutyje ir išskraidinti kuo greičiau. Tačiau, pasak Jodie, išėjus iš laukimo salės situacija pasikeitė – oro linijų personalas atsisakė padėti, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jodie Weston užstrigusi Kipre
(5 nuotr.)
(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jodie Weston užstrigusi Kipre

Laukimas išsitęsė iki kelių dienų

Kadangi bilietus jai užsakė festivalio organizatoriai, Jodie negalėjo pasiekti pagalbos linijos – nors ir buvo nurodyta kaip keleivė.

„Jie sakė, kad rūpinsis viskuo, tačiau išėjus iš oro uosto mums buvo pasakyta: ‘Mes nebegalime padėti, viską tvarkykite per programėlę’. Galiausiai iš kitų keleivių išgirdau, kad vietų bus tik į kitą skrydį... po keturių dienų“, – pasakojo Jodie.

Ji teigia, kad bendrovė nepasiūlė nei kompensacijos, nei maisto kuponų, nei pagalbos ieškant viešbučio. Kad grįžtų anksčiau, Jodie teko pačiai išleisti apie 450 eurų už viešbutį ir 270 eurų už „Wizz Air“ bilietą kitą dieną.

„Aš viena, verkiau, buvo siaubinga. Jaučiau paniką, drebėjau. Turėjau grįžti pas savo dvejų metų sūnų ir į darbą, negalėjau tiesiog pasilikti Kipre keturioms dienoms“, – sakė ji.

Kompensacijos prašymą atmetė

Jodie teigimu, jos pirminė kompensacijos paraiška „easyJet“ buvo atmesta be paaiškinimo. Tai sukėlė dar didesnį pasipiktinimą – mama prarado ne tik pinigus, bet ir darbo dieną, teko ieškoti, kas pasirūpins vaiku.

„Pasijutau palikta viena. Jei būčiau neturėjusi pinigų ar sugedęs telefonas – ką tada? Aš tiesiog negalėjau patikėti, kaip mažai jie rūpinosi“, – sakė moteris.

Vėliau Jodie kreipėsi per trečiosios šalies keleivių teisių paslaugą, tačiau gavo laišką, kad jos pretenzija vėl atmesta. Tik po to „easyJet“ paskelbė, kad padengs jos išlaidas, tačiau kompensacijos nemokės – esą skrydžio atšaukimas įvyko dėl oro eismo kontrolės apribojimų, dėl kurių įgula viršijo saugų darbo valandų limitą.

„EasyJet“ atstovas sakė:

„Mums labai gaila dėl patirto nepatogumo. Saugumas ir klientų gerovė yra mūsų prioritetas. Kadangi viešbučių regione buvo labai mažai, keleiviams buvo leista patiems užsakyti nakvynę, už kurią kompensuosime išlaidas. Ms. Weston skrydį užsakė per tarpininką, todėl informacija galėjo jos nepasiekti laiku. Mes jau palaikome ryšį su ja dėl patirtų išlaidų kompensavimo.“

Nepaisant pažadų, Jodie sako, kad niekada daugiau neskristų su „easyJet“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

