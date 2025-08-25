Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Vieni iš Europos čempionato šeimininkų paskelbė dvyliktuką

2025-08-25 22:41 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-25 22:41

Europos čempionato D grupės šeimininkė Kipro rinktinė išsirinko dvyliktuką pirmenybėms.

D.Willisas užims natūralizuoto žaidėjo vietą

Europos čempionato D grupės šeimininkė Kipro rinktinė išsirinko dvyliktuką pirmenybėms.

0

Komandoje natūralizuoto žaidėjo vietą užims pernai Salonikų „Aris“ žaidęs Darralas Willisas.

Kipro dvyliktukas: Ioannis Giannaras, Charis Giannaras, Aeneasas Jungas, Stefanos Iliadis, Michalis Koumis, Christosas Loizidesas, Simonas Michailas, Ioannis Pashialis, Konstantinos Simitzis, Nikos Stylianou, Filipposas Tigkas, Darralas Williisas.

Kipras Europos pirmenybėse susitiks su italais, kartvelais, ispanais, graikais bei bosniais.

