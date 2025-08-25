Vieni iš Europos čempionato šeimininkų paskelbė dvyliktuką

Komandoje natūralizuoto žaidėjo vietą užims pernai Salonikų „Aris“ žaidęs Darralas Willisas.
Kipro dvyliktukas: Ioannis Giannaras, Charis Giannaras, Aeneasas Jungas, Stefanos Iliadis, Michalis Koumis, Christosas Loizidesas, Simonas Michailas, Ioannis Pashialis, Konstantinos Simitzis, Nikos Stylianou, Filipposas Tigkas, Darralas Williisas.
Kipras Europos pirmenybėse susitiks su italais, kartvelais, ispanais, graikais bei bosniais.
