NBA patirties turintis Dinwiddie prisijungė prie „Bayern“

Oficialiai paskelbta, kad 32-ejų amerikietispasirašė sutartį iki sezono pabaigos su Miuncheno „Bayern“ klubu, kurio gretose dėl traumos nežaidžia Rokas Jokubaitis. Žaidėjo kontrakte nėra galimybių išvykti nesibaigus sezonui.
196 cm ūgio krepšininkas stipriausioje pasaulio lygoje žaidė pastaruosius 11 sezonų, o pernai gynė Dalaso „Mavericks“ garbę. Jo statistika per 79 reguliariojo sezono rungtynes siekė 11 taškų, 2,6 atkovoto kamuolio ir 4,4 rezultatyvaus perdavimo per 27 minutes.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!