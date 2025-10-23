Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

NBA patirties turintis Dinwiddie prisijungė prie „Bayern“

2025-10-23 16:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 16:37

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) laisvuoju agentu tapęs Spenceris Dinwiddie keliasi rungtyniauti į Eurolygą.

S.Dinwiddie žais Eurolygoje (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) laisvuoju agentu tapęs Spenceris Dinwiddie keliasi rungtyniauti į Eurolygą.

REKLAMA
0

Oficialiai paskelbta, kad 32-ejų amerikietispasirašė sutartį iki sezono pabaigos su Miuncheno „Bayern“ klubu, kurio gretose dėl traumos nežaidžia Rokas Jokubaitis. Žaidėjo kontrakte nėra galimybių išvykti nesibaigus sezonui.

196 cm ūgio krepšininkas stipriausioje pasaulio lygoje žaidė pastaruosius 11 sezonų, o pernai gynė Dalaso „Mavericks“ garbę. Jo statistika per 79 reguliariojo sezono rungtynes siekė 11 taškų, 2,6 atkovoto kamuolio ir 4,4 rezultatyvaus perdavimo per 27 minutes.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų