TV3 naujienos > Žmonės

Ugnė Siparė įgyvendino svajonę: prireikė net 26-erių metų

2025-08-26 15:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-26 15:25

Žinoma nuomonės formuotoja Ugnė Siparė šią vasarą išpildė vieną didžiausių savo svajonių, apie kurią svajojo jau 26-erius metus. Moteris pasidalino kadrais iš vykusio koncerto, kurio laukė beveik trisdešimtmetį.

Ugnė Siparė (Nuotr. socialinių tinklų)
9

1

Ugnė Siparė, žinoma nuomonės formuotoja, savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis iš atostogų Amerikoje, kuriomis taip pat leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Beveik tris dešimtmečius lauktas koncertas

Ugnė savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis iš atostogų Amerikoje, kur dalyvavo sesers įkurtuvėse, atšventė vestuvių metines, susitiko su amerikietiška šeima, keliavo ir užsiemė kitokiomis pramogomis, o kelionės pabaigą vainikavo koncertas, kurio Ugnė laukė net 26-erius metus.

Moteris pasidalinusi vaizdo įrašu rašė:

„Žinokit… Po šito koncerto prireikė laiko atsigaut… Čia yra tiesiog – geriausias koncas, kokį esu mačius gyvenime. Ačiū, Basket street back! Kas turit galimybę – būtinai nuvažiuokit, nes planuoja dar per Kalėdas koncertuot! Tiek laimės, tiek įspūdžių… Visą gyvenimą prisiminsiu“.

Ugnė parodė tikras emocijas, šokinėjo iš laimės, o veide nei akimirkai nedingo šypsena.

Taip pat, kiek vėliau Ugnė pasidalino ir nuotraukomis iš visos kelionės. Parodė, ką ten nuveikė.

Pasidalinusi nuotraukų karusele, Ugnė rašė:

„Vegas. Tokios trumpos, bet labai produktyvios kelionės – mano pačios mylimiausios. Truputį pavėluotos sesers įkurtuvės, vestuvių metinės, susitikimas su amerikietiška šeima, šiek tiek paturistavimo, dar šiek tiek vakarėlių, pagulėjimo baseine prie +43 laipsnių karščio ir kelionės kulminacija – BSB koncertas!

Ačiū, rugpjūti, You’ve been good to us! Apskritai, man atrodo, ši vasara – viena turiningiausių, kokią pavyko susiplanuot gyvenime“.

