Tbilisio teiginius apie Lietuvoje ruošiamus protestuotojus URM vadina informacine ataka

Apie Lietuvoje ruošiamus aktyvistus pranešė žiniasklaidos tinklas „Prime Time“. Sakartvelo opoziciją jį laiko palankiu valdantiesiems. „Prime Time“ teigimu, Lietuvoje ruošiami aktyvistai, kurie „mokomi gatvės protestų taktikų, provokacijų, teisėsaugos pareigūnų veiksmų dokumentavimo, savigynos sulaikymo atveju“.
Publikacijoje taip pat rašoma, kad dalyvių į mokymus atranka yra vykdoma per nevyriausybines organizacijas: „Britų-Kartvelų draugiją“ ir „Tarptautinį strateginių studijų institutą“. Tiesa, tikslių informacijos šaltinių „Prime Time“ nenurodo.
Reaguodamas į šią informaciją, Sakartvelo premjeras Iraklis Kobachidzė pareiškė, kad jo šaliai priėmus prieštaringai vertinamą „užsienio agentų“ įstatymą pavyko „sumažinti poliarizaciją, bet nevyriausybinės organizacijos randa kitų būdų“.
„Matome, kad jie sugalvojo alternatyvias formas, siekdami sustiprinti poliarizaciją, į Lietuvą apmokyti atgabeno radikalius aktyvistus. Tai kelia didelį susirūpinimą. Labai gaila, kad tam tikros Europos jėgos siejamos su bandymais kurstyti neapykantą Sakartvele“, – ministrą pirmininką cituoja Kaukazo naujienų portalas „JAMnews“.
Lietuvos URM atsakyme BNS nurodė tokius teiginius laikanti gandais ir vertinanti kaip „klaidinančią ir koordinuotą informacinę ataką, kadangi skelbiami teiginiai neturi nieko bendra su realybe“.
„Tokie veiksmai tiesiogiai sietini su Sakartvelo valdančiųjų nusigręžimu nuo demokratinių vertybių bei europinio kelio, vykdomu susidorojimu su politine opozicija, pilietine visuomene ir nepriklausoma žiniasklaida“, – nurodo ministerija.
I. Kobachidzė anksčiau yra sakęs, jog Lietuvos URM iš tiesų neegzistuoja ir yra įprastas „slaptosios valdžios“ (angl. deep state) padalinys, o Lietuva yra praradusi suverenitetą, todėl bet kokie ministerijos pareiškimai neturi savarankiškos reikšmės“.
Užsienio reikalų ministro Kęstutis Budrys tokius teiginius vadino atsaku į atgarsį turinčią Vilniaus poziciją.
Jis dar liepą Europos Sąjungos (ES) kolegas ragino didinti spaudimą Sakartvelo valdžios institucijoms, įvedant sankcijas, politiškai izoliuojant.
Beveik visi Sakartvelo opozicijos lyderiai, keli žurnalistai ir aktyvistai buvo sulaikyti po to, kai valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“ pernai laimėjo parlamento rinkimus ir sulaukė Vakarų šalių kritikos.
ES kandidatės statusą turinčią šalį nuo ginčytinų parlamento rinkimų krečia politiniai neramumai, sukėlę ir masinius protestus.
Įtampa dar labiau išaugo lapkritį, kai I. Kobachidzė paskelbė, kad Sakartvelas stabdo derybas dėl narystės ES iki 2028 metų.
Tbilisis pastaraisiais metais buvo kritikuojamas dėl atsitraukimo nuo demokratijos ir suartėjimo su Maskva, tačiau valdančioji partija šiuos kaltinimus neigia.
Sakartvelo opozicija taip pat nepripažįsta dabartinio prezidento Micheilo Kavelašvilio išrinkimo, kurį į postą paskyrė rinkimų kolegija, sudaryta tik iš valdančiosios partijos atstovų.
Kaip rašė BNS, Lietuva į sankcionuojamų Sakartvelo piliečių sąrašą yra įtraukusi per 100 žmonių.
Minėti asmenys sankcionuoti dėl šiurkščių ir sisteminių žmogaus teisių bei pagrindinių laisvių pažeidimų, represijų prieš Sakartvelo gyventojus.
