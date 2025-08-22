JK vartotojų pasitikėjimas pakilo aukščiausiai per metus

„NIQ GfK“ skaičiuojamas indeksas paaugo nuo minus 19 punktų praėjusį mėnesį iki minus 17 punktų šį mėnesį.
Namų ūkiai tapo optimistiškesni dėl savo asmeninių finansų, pagerėjo nuomonės apie šalies ekonominę padėtį, taip pat raidos per artimiausius metus lūkesčiai, tačiau kiek pablogėjo svarbių pirkinių įsigijimo galimybių vertinimai.
Rekordinė šio indekso vertė buvo pasiektas 1987-ųjų birželį, o antirekordinė – 2022-ųjų rugsėjį – minus 49 punktai.
