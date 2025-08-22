Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

JK vartotojų pasitikėjimas pakilo aukščiausiai per metus

2025-08-22 11:57 / šaltinis: BNS
2025-08-22 11:57

Jungtinės Karalystės vartotojų pasitikėjimo indeksas per pastarąjį mėnesį pakilo aukščiausiai per pastaruosius metus, paskatintas centrinio banko pinigų politikos švelninimo, rašo „Trading Economics“.

„NIQ GfK“ skaičiuojamas indeksas paaugo nuo minus 19 punktų praėjusį mėnesį iki minus 17 punktų šį mėnesį.

Namų ūkiai tapo optimistiškesni dėl savo asmeninių finansų, pagerėjo nuomonės apie šalies ekonominę padėtį, taip pat raidos per artimiausius metus lūkesčiai, tačiau kiek pablogėjo svarbių pirkinių įsigijimo galimybių vertinimai.

Rekordinė šio indekso vertė buvo pasiektas 1987-ųjų birželį, o antirekordinė – 2022-ųjų rugsėjį – minus 49 punktai.

