Kalendorius
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Santykiai

Neištikimą vyrą atgal priėmusi moteris nebežino, ką daryti: norėtų sudeginti visus jo daiktus

2025-08-21 18:40 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-21 18:40

Neištikimybė yra viena sunkiausių išbandymų poros gyvenime – ji griauna pasitikėjimą, kelia abejones savimi ir ilgam įstringa atmintyje. Net ir nusprendus tęsti santykius, gijimo procesas dažnai būna ilgas bei kupinas prieštaringų jausmų.

Neištikimą vyrą atgal priėmusi moteris nebežino, ką daryti (nuotr. soc. tinklų)

Neištikimybė yra viena sunkiausių išbandymų poros gyvenime – ji griauna pasitikėjimą, kelia abejones savimi ir ilgam įstringa atmintyje. Net ir nusprendus tęsti santykius, gijimo procesas dažnai būna ilgas bei kupinas prieštaringų jausmų.

REKLAMA
0

Australė Tarrin sutiko viešai papasakoti savo patirtį: ji atleido vyrui neištikimybę, tačiau praėjus metams vis dar kovoja su pykčiu ir skausmu, kurie nuolat iš naujo iškyla į paviršių, rašoma kidspot.com.au.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gėdos nėra, yra tik pamokos“

„Praėjo daugiau nei metai nuo tada, kai neištikimybė sudrebino mūsų santuoką. Jausmai pasikeitė – iš cunamio jie tapo labiau nuspėjama pakrantės banga. Nestabilūs, bet bent jau nuspėjami“, – sako moteris.

REKLAMA
REKLAMA

Ji neslepia, kad apie išdavystę kalba atvirai ir niekada to nelaikė paslaptimi: „Gėdos nėra. Yra tik pamokos. Ir antras šansas.“

REKLAMA

Vis dėlto, pasak jos, apima toks jausmas, jog kiekvienoje situacijoje tenka „neštis nematomą dramblį“:

„Lyg visur kartu velku ryškiaspalvį, švytintį dramblį, pritraukiantį visų dėmesį. Žmonėms apie tai nepatogu kalbėti, o kai kas mano, kad jau turėjau viską pamiršti.

Bet pati kartais jaučiuosi, lyg vaidinčiau savo pasveikimą taip įtikinamai, kad net laukiu Oskaro nominacijos.“

REKLAMA
REKLAMA

Aplinkiniai nuolat klausia, ar jie – kartu

Aplinkiniams rūpi, ar pora tebėra kartu. Moteris pasakoja: „Kai žmonės klausia: „Ar jūs dar gerai sutariate?“ – aš visada entuziastingai linkteliu: „Taip, tiesiog puikai!“

Tačiau ji pripažįsta, kad pati savo santykiuose nuolat išgyvena vis naujus „gedulo“ etapus.

„Esu lyg verdantis padažas, paliktas ant viryklės be dangčio – daugiausia lieku puode, bet nutaškau ir sieneles, ir grindis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kartais esu laiminga, jaučiuosi dėkinga už meilę, bet kitą akimirką gulėčiau ant vonios kambario grindų, sutrupėjusi į šipulius.“

Bangos, kuriomis „išmokta plaukti“

Pasak moters, terapija padėjo jai išmokti išsilaikyti ant skausmo bangų paviršiaus ir nepaskęsti:

„Naudoju metodus, kurie tapo man lyg banglente – leidžia man ne paskęsti tose bangose, o plaukti paviršiumi.“

REKLAMA

Vis dėlto vienas jausmas nepasiduoda – tai pyktis.

„Visą gyvenimą mane mokė, kad moteriai pykti – negarbinga. Keturi dešimtmečiai treniravimosi, ir aš tapau pykčio slopinimo meistre.

Jį nugramzdindavau į gilumą, bet dabar jis ir vėl pakilo aukštyn – į gerklę, į smegenis. Lyg karštos lavos srovė.“

Erzina net mažiausios smulkmenos

„Reakcija, kurią turėjau turėti prieš metus, sužinojusi apie neištikimybę – rėkti, deginti jo daiktus – tarytum vėl grįžo. Ir ji griauna mano gyvenimą“, – pripažįsta australė.

REKLAMA

Ji sako tampanti irzli dėl smulkmenų: supyksta dėl televizoriaus perjungimo, skalbinius į skalbyklę meta taip stipriai, kad bijo, jog sulenks būgną. Naktimis griežia dantimis – net teko užsisakyti specialią kapą.

„Nenoriu sakyti, kad esu neracionali, bet jaučiu, lyg sproginėčiau iš vidaus“, – atvirauja ji.

Nepaisant to, moteris sako nenorinti, kad aplinkiniai manytų, jog jos santuoka žlunga: „Su mūsų santuoka viskas gerai. Tik su manimi – ne visada. Ir kartais imu galvoti: kiek dar ilgai mano vyras pakęs tokią „išbalansuotą, beprotišką“ žmoną?“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų