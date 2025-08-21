Neištikimą vyrą atgal priėmusi moteris nebežino, ką daryti: norėtų sudeginti visus jo daiktus

Australė Tarrin sutiko viešai papasakoti savo patirtį: ji atleido vyrui neištikimybę, tačiau praėjus metams vis dar kovoja su pykčiu ir skausmu, kurie nuolat iš naujo iškyla į paviršių, rašoma kidspot.com.au.
„Gėdos nėra, yra tik pamokos“
„Praėjo daugiau nei metai nuo tada, kai neištikimybė sudrebino mūsų santuoką. Jausmai pasikeitė – iš cunamio jie tapo labiau nuspėjama pakrantės banga. Nestabilūs, bet bent jau nuspėjami“, – sako moteris.
Ji neslepia, kad apie išdavystę kalba atvirai ir niekada to nelaikė paslaptimi: „Gėdos nėra. Yra tik pamokos. Ir antras šansas.“
Vis dėlto, pasak jos, apima toks jausmas, jog kiekvienoje situacijoje tenka „neštis nematomą dramblį“:
„Lyg visur kartu velku ryškiaspalvį, švytintį dramblį, pritraukiantį visų dėmesį. Žmonėms apie tai nepatogu kalbėti, o kai kas mano, kad jau turėjau viską pamiršti.
Bet pati kartais jaučiuosi, lyg vaidinčiau savo pasveikimą taip įtikinamai, kad net laukiu Oskaro nominacijos.“
Aplinkiniai nuolat klausia, ar jie – kartu
Aplinkiniams rūpi, ar pora tebėra kartu. Moteris pasakoja: „Kai žmonės klausia: „Ar jūs dar gerai sutariate?“ – aš visada entuziastingai linkteliu: „Taip, tiesiog puikai!“
Tačiau ji pripažįsta, kad pati savo santykiuose nuolat išgyvena vis naujus „gedulo“ etapus.
„Esu lyg verdantis padažas, paliktas ant viryklės be dangčio – daugiausia lieku puode, bet nutaškau ir sieneles, ir grindis.
Kartais esu laiminga, jaučiuosi dėkinga už meilę, bet kitą akimirką gulėčiau ant vonios kambario grindų, sutrupėjusi į šipulius.“
Bangos, kuriomis „išmokta plaukti“
Pasak moters, terapija padėjo jai išmokti išsilaikyti ant skausmo bangų paviršiaus ir nepaskęsti:
„Naudoju metodus, kurie tapo man lyg banglente – leidžia man ne paskęsti tose bangose, o plaukti paviršiumi.“
Vis dėlto vienas jausmas nepasiduoda – tai pyktis.
„Visą gyvenimą mane mokė, kad moteriai pykti – negarbinga. Keturi dešimtmečiai treniravimosi, ir aš tapau pykčio slopinimo meistre.
Jį nugramzdindavau į gilumą, bet dabar jis ir vėl pakilo aukštyn – į gerklę, į smegenis. Lyg karštos lavos srovė.“
Erzina net mažiausios smulkmenos
„Reakcija, kurią turėjau turėti prieš metus, sužinojusi apie neištikimybę – rėkti, deginti jo daiktus – tarytum vėl grįžo. Ir ji griauna mano gyvenimą“, – pripažįsta australė.
Ji sako tampanti irzli dėl smulkmenų: supyksta dėl televizoriaus perjungimo, skalbinius į skalbyklę meta taip stipriai, kad bijo, jog sulenks būgną. Naktimis griežia dantimis – net teko užsisakyti specialią kapą.
„Nenoriu sakyti, kad esu neracionali, bet jaučiu, lyg sproginėčiau iš vidaus“, – atvirauja ji.
Nepaisant to, moteris sako nenorinti, kad aplinkiniai manytų, jog jos santuoka žlunga: „Su mūsų santuoka viskas gerai. Tik su manimi – ne visada. Ir kartais imu galvoti: kiek dar ilgai mano vyras pakęs tokią „išbalansuotą, beprotišką“ žmoną?“
