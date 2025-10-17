„AS Monaco“ išrašė „Valencia“ ekipai trečią pralaimėjimą iš eilės

Nuo dvikovos pradžios „AS Monaco“ šovė į priekį – 11:4. Vis dėlto svečiai varžovų lengvai į priekį nepaleido ir keliskart priartėjo iki vieno tikslaus metimo, bet galiausiai po pirmojo kėlinio atsiliko 5 taškais – 22:27.
Antrajame ketvirtyje šeimininkai jau tvirtai perėmė iniciatyvą į savo rankas, kai startavo 8 taškais be atsako ir pirmą kartą įgijo dviženklę persvarą – 35:22. Vėliau sekė dar vienas „AS Monaco“ spurtas – šįkart 9:0, kuris leido atitolti jau iki 54:35, o sulig Mike‘o Jameso sumestais trimis baudų metimais įpusėjus mačui komandas skyrė 20 taškų – 57:37.
HAYES, SHEESH!— EuroLeague (@EuroLeague) October 17, 2025
What a STUFF 🛑#MotorlaMagicMoment I @Moto pic.twitter.com/Rr5WS8GD36
Po didžiosios pertraukos „Valencia“ spurtavo 15:4 ir greitai priartėjo iki vienaženklio skaičiaus – 55:64. Skirtumas buvo sumažėjęs dar labiau (62:68), bet iki kėlinio pabaigos „AS Monaco“ kiek nutolo – 71:62.
Ketvirtajame ketvirtyje Ispanijos klubas toliau bandė vytis ir likus 4 minutėms ištirpdė deficitą iki 76:83. „Valencia“ turėjo ir daugiau galimybių priartėti, bet metimai skriejo pro šalį vienas po kito ir 37-ąją minutę šeimininkų dar vienas dvitaškis (85:76) galutinai išsprendė dvikovoje likusius klaustukus.
„AS Monaco“: Alpha Diallo 16 (5 atk. kam.), Nikola Mirotičius 15, Matthew Strazelis 14 (3/4 tritaškiai) Danielis Theisas 10, Mike‘as Jamesas 9 (2/13 metimai, 8 rez. perd.).
„Valencia“: Brancou Badio 18 (2/8 tritaškiai), Josephas Puerto 13 (3/7 tritaškiai), Nate‘as Reuversas (10 atk. kam., 20 naud. bal.) ir Dariusas Thompsonas (6 rez. perd.) po 10.
😵El matazo de Alpha Diallo sobre Josep Puerto pic.twitter.com/Eepugmgoy0— Eurohoops España (@EurohoopsES) October 17, 2025
