Eurolyga

„AS Monaco“ išrašė „Valencia“ ekipai trečią pralaimėjimą iš eilės

2025-10-17 22:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-17 22:32

Eurolygos penktojo turo rungtynėse Monako „AS Monaco“ (3/2) ekipa namuose 90:84 (27:22, 30:15, 14:25, 19:22) nugalėjo Valensijos „Valencia“ (2/3) krepšininkus.

M.Strazelis ir D.Theisas žaidė naudingai

Eurolygos penktojo turo rungtynėse Monako „AS Monaco“ (3/2) ekipa namuose 90:84 (27:22, 30:15, 14:25, 19:22) nugalėjo Valensijos „Valencia“ (2/3) krepšininkus.

0

Nuo dvikovos pradžios „AS Monaco“ šovė į priekį – 11:4. Vis dėlto svečiai varžovų lengvai į priekį nepaleido ir keliskart priartėjo iki vieno tikslaus metimo, bet galiausiai po pirmojo kėlinio atsiliko 5 taškais – 22:27.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame ketvirtyje šeimininkai jau tvirtai perėmė iniciatyvą į savo rankas, kai startavo 8 taškais be atsako ir pirmą kartą įgijo dviženklę persvarą – 35:22. Vėliau sekė dar vienas „AS Monaco“ spurtas – šįkart 9:0, kuris leido atitolti jau iki 54:35, o sulig Mike‘o Jameso sumestais trimis baudų metimais įpusėjus mačui komandas skyrė 20 taškų – 57:37.

Po didžiosios pertraukos „Valencia“ spurtavo 15:4 ir greitai priartėjo iki vienaženklio skaičiaus – 55:64. Skirtumas buvo sumažėjęs dar labiau (62:68), bet iki kėlinio pabaigos „AS Monaco“ kiek nutolo – 71:62.

Ketvirtajame ketvirtyje Ispanijos klubas toliau bandė vytis ir likus 4 minutėms ištirpdė deficitą iki 76:83. „Valencia“ turėjo ir daugiau galimybių priartėti, bet metimai skriejo pro šalį vienas po kito ir 37-ąją minutę šeimininkų dar vienas dvitaškis (85:76) galutinai išsprendė dvikovoje likusius klaustukus.

„AS Monaco“: Alpha Diallo 16 (5 atk. kam.), Nikola Mirotičius 15, Matthew Strazelis 14 (3/4 tritaškiai) Danielis Theisas 10, Mike‘as Jamesas 9 (2/13 metimai, 8 rez. perd.).

„Valencia“: Brancou Badio 18 (2/8 tritaškiai), Josephas Puerto 13 (3/7 tritaškiai), Nate‘as Reuversas (10 atk. kam., 20 naud. bal.) ir Dariusas Thompsonas (6 rez. perd.) po 10.

