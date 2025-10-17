Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Stanionis pateikė savo prognozę Enniso ir Ortizo kovai

2025-10-17 22:10 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 22:10

Praėjusį šeštadienį Filadelfijos „Wells Fargo Center“ arenoje (JAV) pirmojo vidutinio svorio kategorijoje (iki 154 svarų arba 69,85 kg) debiutavo 28-erių Jaronas „Bootsas“ Ennisas (35-0, 31 nokautų), tačiau ringe užtruko vos keletą minučių. J. Ennisas du kartus siuntė Angolos kovotoją 32-ejų Uismą Limą (14-2, 10 nokautų) į nokdaunus ir galiausiai šventė pergalę techniniu nokautu bei iškovojo laikinąjį WBA pirmojo vidutinio svorio kategorijos čempiono titulą.

Eimantas Stanionis | Teodoro Biliūno / BNS foto nuotr.

0

Ši pergalė atveria kelią ilgai lauktai dvikovai tarp J. Enniso ir nenugalėto laikinojo WBC čempiono Vergilo Ortizo, kuris lapkričio 8 d. susikaus su Ericksonu Lubinu. Šie du kovotojai jau buvo siejami tarpusavio kovai šiais metais, tačiau ji taip ir neįvyko. J. Ennisas sulaukė kritikos dėl to, kad pasirinko U. Limą – kovotoją, kuris iki šiol nebuvo susidūręs su rimtais varžovais. Tačiau dabar, kai ši kova baigta, J. Ennisas tiki, jog niekas nebestos skersai kelio susitikimui su V. Ortizu.

„The Ring“ prieš potencialią J. Enniso ir V. Ortizo kovą susisiekė su Eimantu Stanioniu ir paprašė pateikti prognozę potencialiai kovai.

„Vergilas yra geras kovotojas. Jis stiprus, protingas ir kietas. Visgi, kad ir koks geras Vergilas bebūtų, aš galvoju, kad Ennisas jį nugalės. Man dėl to nekyla abejonių.

Jaronas yra puikus kovotojas. Jis turi viską: greitį, jėgą, o didžiausias jo privalumas – tikslumas. Patikėkite manimi, Ennisas ringe viską daro labai tiksliai ir pasirenka tam patį geriausią laiką“, – kalbėjo E. Stanionis.

Lietuvis turėjo 3 treniruočių stovyklas prieš planuotas kovas su V. Ortizu, bet nė viena iš tų kovų neįvyko: iš pradžių lietuviui prireikė apendicito operacijos, o vėliau V. Ortizas, mesdamas svorį, du kartus susigadino sveikatą ir galiausiai pranešė, jog daugiau pusvidutiniame svoryje nesikaus. J. Ennisas taip pat sunkiai metė svorį prieš kovą su E. Stanioniu, bet savo užduotį įvykdė, nugalėjo lietuvį ir tada persikėlė į kitą kategoriją.

