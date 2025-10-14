Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

WBA sprendimas gali sužlugdyti Manny Pacquiao planus: Rolly Romero privalės ginti čempiono diržą prieš Šachramą Gijasovą

2025-10-14 16:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 16:12

Naujausias WBA sprendimas gali sujaukti Filipinų bokso legendos Manny Pacquiao planus kovoti dėl titulo.

Rolando Romero | Organizatorių nuotr.

Naujausias WBA sprendimas gali sujaukti Filipinų bokso legendos Manny Pacquiao planus kovoti dėl titulo.

0

Pirmadienį bokso organizacija oficialiai įpareigojo WBA pusvidutinio svorio kategorijos čempioną Rolando „Rolly“ Romero ginti savo titulą prieš privalomą varžovą – Šachramą Gijasovą.

Abi pusės turi iki lapkričio 13 d. pasiekti susitarimą, kitaip bus skelbiamos varžytinės dėl kovos organizavimo. Jei prireiktų aukciono, pajamų pasidalijimas būtų 75 prieš 25 R. Romeros naudai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Romerą atstovauja Al Haymono organizacija „Premier Boxing Champions“, o Š. Gijasovą – Eddie Hearno „Matchroom Boxing“.

„Rolly“ buvo numatytas kaip galimas M. Pacquiao varžovas sausio mėnesio kovai, tačiau dabar šie planai greičiausiai žlugs.

R. Romeras iškovojo WBA reguliarųjį titulą netikėta pergale prieš Ryaną Garcią šių metų gegužę, o vėliau jis buvo paaukštintas iki visaverčio čempiono po to, kai Jaronas „Boots“ Ennisas nusprendė pereiti į pirmąją vidutinio svorio kategoriją.

Š. Gijasovas tapo privalomu varžovu 2024 m. vasarį po pergalės prieš Pablo Cesarą Cano. Jis savo titulinės kovos laukia jau beveik dvejus metus.

WBA reitinge lietuvis Eimantas Stanionis vis dar rikiuojasi 2-oje pozicijoje, į priekį praleisdamas tik čempioną R. Romero ir Š. Gijasovą.

