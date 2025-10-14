Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos dviratininkai iš Budapešto – su medaliais

2025-10-14 15:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-14 15:24

Lietuvos dviratininkai pasirodė Budapešte (Vengrija) vykusiose „Budapest GP – Kobanyai BringaArena Cup 3“ treko varžybose.

LDSF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvos dviratininkai pasirodė Budapešte (Vengrija) vykusiose „Budapest GP – Kobanyai BringaArena Cup 3“ treko varžybose.

0

Pirmąją varžybų dieną jaunių vaikinų keirino rungtyje užtikrintai triumfavo Dovydas Činga, o Tadas Trakelis po atkaklios kovos finišavo antras.

Moterų elito grupė buvo sujungta su jaunių merginų grupe. Šioje jungtinėje įskaitoje Deimantė Zelenauskaitė keirino rungtyje iškovojo trečiąją vietą, vos per plauką atsilikusi nuo antrosios pozicijos ir nusileidusi sportininkei iš Barbadoso.

Antroji varžybų diena tęsėsi ne mažiau įtemptai. Deimantė Zelenauskaitė sprinto kvalifikacijoje buvo pirma, o finale po labai įtemptos kovos, trečiame važiavime, nusileido sportininkei Amber Joseph iš Barbadoso. Tarp jaunių merginų Deimantė buvo nepralenkiama – iškovojo pirmąją vietą, o bendroje elito moterų įskaitoje iškovojo 2-ąją vietą.

Jaunių vaikinų grupėje Dovydas Činga sprinto kvalifikacijoje parodė geriausią laiką, o finale po įtemptos kovos trečiame važiavime turėjo pripažinti graiko Leonido Tsantarolakio pranašumą ir užėmė antrąją vietą.

Tadas Trakelis kovojo dėl lyderio pozicijos ir galiausiai finišavo trečias, iškovodamas dar vieną prizinę vietą Lietuvai.

Apibendrindamas rezultatus treneris A. Novikovas sakė: „Sportininkai pirmą kartą varžėsi 200 metrų treke (Budapešte), tad ši patirtis jiems buvo nauja ir vertinga. Rezultatai tikrai džiugina – matome stabilų progresą ir augantį pasitikėjimą savimi. Šios varžybos parodė, kad einame teisinga linkme, o įgyta patirtis tik sustiprins pasiruošimą ateities startams“.

