Startavo unikali iniciatyva – ugdys trenerius, dirbančius su negalią turinčiais sportininkais

15 atrinktų žmones su negalia treniruojančių specialistų 3-4 kartus per metus susirinks intensyviems mokymų savaitgaliams ir naujų žinių semsis iki 2026 m. pavasario. Visi dalyviai išklausys 40 valandų mokymų, galės gauti individualias konsultacijas, vėliau gaus specialius akademijos baigimo pažymėjimus.
„Pirmiausia man šie mokymai yra apie bendrystę: gilesnį kitų paralimpinio sporto šakų trenerių pažinimą, bendravimą, palaikymą ir pasidalijimą. Aš labai vertinu bendravimą ir draugystę. Pažindami vieni kitus geriau, mes palaikome kitų sporto šakų atletus varžybų metu, ypač išvykę į tarptautines varžybas. Šie kursai vertingi dėl patyriminės veiklos, nes viską galėjome išbandyti patys – pajusti ir suprasti, kokios yra mokslo naujovės ir kaip tai veikia. Man patiko visi numatyti susitikimai – tiek su verslo vadovais, tiek su universiteto lektoriais, kurie mus pastatė į gyvenimo situacijas, kuriose yra tėvai, vaikai ar treneriai. Kai pabūni visuose vaidmenyse, daug geriau supranti, kaip sklandžiau galime bendrauti su visomis grupėmis“, – sako mokymuose dalyvaujanti triračių sporto trenerė Aušra Kriškoviecienė.
„Ir aš norėčiau būti treneriu. Tiesa, turiu trenerio diplomą, nors juo nedirbu, bet galbūt kada nors ateityje ir paragausiu trenerio duonos. Smagu, kad treneriai noriai dalyvauja akademijos veikloje, siekia naujų žinių. Džiaugiuosi dėl bendrystės paralimpiniame judėjime – vieni su kitais dalijamės idėjomis, patirtimi“, – teigia Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
Anot paralimpinio čempiono, treneris yra svarbiausias žmogus sportininko gyvenime.
„Turėjau trenerį, kuris man buvo tarsi antras tėvas. Žinoma, viskas priklauso nuo trenerio žinių, išsilavinimo, požiūrio į gyvenimą. Juk jis formuoja kito žmogaus požiūrį, tikslus, galbūt net gali pakeisti jo galimybes gyvenime. Kažkada treneris pastatė mane prieš veidrodį ir pasakė, kad ten matau žmogų, kurį turiu įveikti varžybose. Svarbiausia įveikti save. Iš trenerio ar vadovo turi jaustis šiluma, žmogiškumas. Jei sportininkas pasitiki tavimi kaip žmogumi, pasitikės ir kaip specialistu. Treneris yra tarsi sportininko kelrodė žvaigždė. Noriu padėkoti mūsų mecenatams „Bitė Lietuva“ ir TV3 žiniasklaidos grupei, kad šis projektas tapo realybe“, – sako M. Bilius.
Pirmąją akademijos mokymų dieną treneriai mokėsi iš verslo lyderių apie motyvaciją, lyderystę, tikslų kėlimą. Patirtimi ir patarimais dalijosi „Bitė Lietuva“ vadovas Arūnas Mickevičius, „TV3 Lietuva“ vadovė Laura Blaževičiūtė ir Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
„Treneris yra tas žmogus, kuris veda į priekį, motyvuoja, formuoja sportininką. Turime ne tik stiprinti trenerių žinias, bet ir plėsti jų būrį, kad jie į sportą atvestų kuo daugiau žmonių su negalia. Svarbiausia ne vien medaliai ir titulai, bet kad tą negalią turintį žmogų atvestume į visuomeninį, socialinį gyvenimą. Šiuo metu Lietuvoje turime daugiau kaip 200 tūkst. žmonių su negalia. Sportas yra puiki platforma įsilieti į gyvenimą, susirasti bendraminčių. Jei susirasi gerą trenerį, gali tapti ir čempionu. Labai džiaugiuosi šia programa, tikiu, jog kitas jos etapas bus dar didesnis – turėsime dar daugiau ir pergales skinančių, ir žmones su negalia į gyvenimą atvedančių trenerių“, – teigia Arūnas Mickevičius, „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius.
„Labai svarbu švęsti mažas pergales. Dažnai išsikeliame didelius tikslus, tačiau pamirštame patį procesą. Yra didelė rizika, kai treneris ir sportininkas susikoncentruoja tik į galutinį rezultatą ir nesimėgauja procesu. Procese taip pat reikia turėti mažesnius tikslus. Nes tikrai gali būti didelė tragedija, jei ketverius metus gyveni dėl vieno tikslo ir tau nepavyksta. Reikia turėti ir mažesnius, tarpinius tikslus ir juos švęsti“, – sako „TV3 Lietuva“ vadovė Laura Blaževičiūtė.
Paraatletus treniruojantys treneriai vėliau sėmėsi žinių iš lengvosios atletikos trenerio Manto Jusio. Treneriai ne tik diskutavo, kaip valdyti treniruočių procesą, bet su broliais disko metikais Mykolu ir Martynu Aleknomis dirbantis treneris pademonstravo ir praktinius korekcinius pratimus, supažindino su sportininkų testavimu.
Antrąją mokymų dieną Lietuvos antidopingo agentūros švietimo vadovė Dalia Motiejūnaitė papasakojo akademijos dalyviams apie antidopingo kontrolės naujienas ir pokyčius, VDU Sporto ir fizinio ugdymo katedros vedėja doc. dr. Aušra Lisinskienė kalbėjo tema „Trenerio lyderystės modelis siekiant pozityvių tarpasmeninių santykių sporte“, o „I-Brain Tech“ atstovas Lietuvoje Karolis Naujalis pristatė psichologines technikas ir praktikas.
„Matėme, kad mokymų dalyviams žinios buvo tikrai naudingos. Siekiame, kad vaikus ir suaugusiuosius su negalia treniruojantys savo darbui atsidavę treneriai gautų naujausią informaciją, mokytųsi iš geriausių specialistų Lietuvoje. Dėl to treneriai mokysis su psichologais, mitybos, fizinio rengimo ir kitais ekspertais. Tikime, kad po mokymų jie ne tik pritrauks daugiau žmonių su negalia į sportą, bet ir esami auklėtiniai rodys dar geresnius rezultatus”, – pasakoja Lietuvos paralimpinio komiteto projektų vadovė Aušrinė Bučinskytė.
Pastarąjį projektą Lietuvos paralimpinis komitetas įgyvendina kartu su mecenatais „Bitė Lietuva“ ir TV3 žiniasklaidos grupe.
