Finišavo devintasis Lietuvos diskgolfo taurės sezonas

Vyrų virš 40 metų divizione dalyvavo 20 sportininkų, iš kurių geriausiai pasirodė Mindaugas Pošius iš Vilniaus. Jis bendru -4 nuo PAR rezultatu antroje vietoje paliko Paulių Pranaitį iš Vilniaus (0) ir Tadą Dulinską iš Kauno (0).
Tuo pačiu ši pergalė M. Pošiui leido laimėti ir bendrąją šio diviziono įskaitą. Per 5 įskaitinius etapus iš vykusių septynių Mindaugas pelnė 2 pergales ir du kartus liko antroje vietoje. Antras liko pernykštis šio diviziono čempionas vilnietis Darius Gricius, trečias – taip pat vilnietis Vytautas Virganavičius.
Moterų virš 40 m. įskaitoje finaliniame etape varžėsi dvi sportininkės. Jurgita Pašvenskaitė (Elektrėnai) pelnė trečiąją pergalę sezone, o antra liko Elvyra Strelkauskienė iš Jonavos r. Tačiau dėl didesnio dalyvautų etapų skaičiaus bendroje įskaitoje šios merginos apsikeitė vietomis ir čempione tapo E. Strelkauskienė. Trečia liko pernykštė čempionė Oksana Žukauskienė iš Klaipėdos.
Jaunimo iki 18 m. grupėje didelės konkurencijos nesulaukė Paulius Juozapavičius iš Kauno. Jis dalyvavo visuose taurės etapuose ir juose pelnė pergales. Antrąją vietą etape ir bendroje įskaitoje užėmė Ainoras Ciekanauskas iš Kauno r., o trečias liko Herkus Nakrevičius iš Gargždų.
Pačių vyriausių didmeistrių divizione trečią sezono pergalę pelnė Raimondas Mikalkėnas iš Kauno (+5), už savęs palikęs vilnietį Petrą Tarasevičių (+12) ir Antaną Strelkauską iš Kauno r. (+20). Tačiau bendroje įskaitoje čempiono titulą jau anksčiau buvo užsitikrinęs jonavietis Miroslavas Jurgelevičius. R. Mikalkėnas liko antras, o trečias – P. Tarasevičius.
Moterų virš 50 m. divizione didelės konkurencijos nesulaukė čempionės titulą jau užsitikrinusi Daiva Pranukevičienė iš Elektrėnų. Antrą vietą etape ir bendroje įskaitoje pelnė panevėžietė Danguolė Kriaučiūnienė. Trečia etape ir bendroje įskaitoje liko taip pat panevėžietė Erika Buikauskienė.
Vienintelė sezono dalyvė merginų iki 18 m. divizione buvo Emili Mackonytė iš Pakruojo. Ji dalyvavo 5 iš 7 sezono etapų.
Šiame sezone buvo surengtos ir kelių mėgėjų divizionų varžybos.
Tarp MA4 mėgėjų paskutiniame etape nugalėjo vilnietis Vytautas Giedraitis (+8), vienu tašku aplenkęs taip pat vilnietį Joną Šeškauską (+9), o trečią vietą užėmė Mantas Navagruckas iš Panevėžio (+14). V. Giedraitis triumfavo ir bendroje šio diviziono įskaitoje.
Moterų mėgėjų divizione triumfavo Ingrida Ruželytė iš Kulautuvos (+38), aplenkusi vilnietę Dovilę Milutytę (+46). Bendroje įskaitoje Ingrida su 3 pergalėmis tapo nugalėtoja.
Antrąją varžybų dieną Survilų parke varžėsi moterų ir stipriausio atviro diviziono žaidėjai, kurie kovojo ir dėl pereinamosios taurės.
Moterų grupėje po atkaklios kovos nugalėjo Sigita Puišienė iš Kauno (+13), aplenkusi jau čempionės titulą anksčiau užsitikrinusią Miretą Kievinę iš Jonavos (+16). Trečia etape liko Nadežda Memelova iš Vilniaus (+24). M. Kievinė taurės laimėtoja išlieka nuo pat 2017 metų. Antra bendroje įskaitoje liko N. Memelova, o trečią iškovojo Lina Umbrasaitė iš Molėtų.
Tarp stipriausių žaidėjų pirmąją vietą laimėjo Linas Strelkauskas iš Kauno r. (-4). Jis po atkaklios kovos įveikė vilniečius Andrių Timofejevą (-3) ir Tautvydą Gylį (-2). L. Strelkauskui ši pergalė leido iškovoti ir pereinamąją bendros įskaitos taurę kartu su piniginiu prizu, kurį įsteigė Lietuvos diskgolfo federacija. A. Timofejevas bendroje įskaitoje liko antras, o T. Gylys trečias.
Devintojo taurės sezono etapai vyko Pūčkorių, Pušyno, Domeikavos, Akmenės, Molėtų, Elektrėnų ir Survilų sodybos parkuose.
Lietuvos diskgolfo federacija džiaugiasi žaidėjų aktyvumu bei dėkoja visiems taurės sezono partneriams, organizatoriams ir rėmėjams.
