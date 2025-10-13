Meda Variakojytė „Challenger“ dailiojo čiuožimo varžybose užėmė 16-ą vietą

Moterų kategorijoje Meda Variakojytė su 146,94 balo užėmė 16-ą vietą. Iki karjeros rekordo lietuvei trūko kiek daugiau nei 6 balų. Po trumposios programos lietuvė rikiavosi 18-a (47,95), o laisvojoje programoje pasiekė 14-ą rezultatą (98,99).
Pergalę šventė Sakartvelo atstovė Anastasija Gubanova (203,69), aplenkusi Izraelio sportininkę Mariją Seniuk (185,80) bei Pietų Korėjos atletę Haein Lee (183,28). Iš viso moterų kategorijoje varžėsi 25 čiuožėjos.
Vyrų varžybose buvo užsiregistravęs Danielius Korabelnikas, tačiau jis nestartavo.
Rugsėjo pabaigoje D. Korabelnikas dalyvavo dailiojo čiuožimo varžybose Estijoje, kur tarp vyrų buvo 4-as (145,00).
Spalio pradžioje „Challenger“ varžybose Kazachstane dalyvavo Veronika Lucko. Ji jaunimo kategorijoje su 130,16 balo buvo 9-a.
