Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Meda Variakojytė „Challenger“ dailiojo čiuožimo varžybose užėmė 16-ą vietą

2025-10-13 11:41 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 11:41

Sakartvele vyko ISU „Challenger“ serijos dailiojo čiuožimo varžybos – „Trialeti Trophy“.

Lietuvos čiuožimo federacijos nuotr. | Organizatorių nuotr.

Sakartvele vyko ISU „Challenger“ serijos dailiojo čiuožimo varžybos – „Trialeti Trophy“.

REKLAMA
0

Moterų kategorijoje Meda Variakojytė su 146,94 balo užėmė 16-ą vietą. Iki karjeros rekordo lietuvei trūko kiek daugiau nei 6 balų. Po trumposios programos lietuvė rikiavosi 18-a (47,95), o laisvojoje programoje pasiekė 14-ą rezultatą (98,99).

Pergalę šventė Sakartvelo atstovė Anastasija Gubanova (203,69), aplenkusi Izraelio sportininkę Mariją Seniuk (185,80) bei Pietų Korėjos atletę Haein Lee (183,28). Iš viso moterų kategorijoje varžėsi 25 čiuožėjos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vyrų varžybose buvo užsiregistravęs Danielius Korabelnikas, tačiau jis nestartavo.

Rugsėjo pabaigoje D. Korabelnikas dalyvavo dailiojo čiuožimo varžybose Estijoje, kur tarp vyrų buvo 4-as (145,00).

Spalio pradžioje „Challenger“ varžybose Kazachstane dalyvavo Veronika Lucko. Ji jaunimo kategorijoje su 130,16 balo buvo 9-a.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų