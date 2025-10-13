Kalendorius
Spalio 13 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Leleivytė Italijoje pelnė UCI reitingo taškus, Prancūzijoje – Mikučio komandos draugo pergalė

2025-10-13 11:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 11:27

Sekmadienį Italijoje vyko „Trofeo Tessile & Moda Donne – Comune di Valdengo e Biella“ moterų plento dviračių lenktynės.

Rasa Leleivytė | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Sekmadienį Italijoje vyko „Trofeo Tessile & Moda Donne – Comune di Valdengo e Biella“ moterų plento dviračių lenktynės.

REKLAMA
0

Rasa Leleivytė („Aromitalia 3T Vaiano“ komanda) finišavo 15-a ir pelnė 5 UCI pasaulio reitingo taškus. Lietuvė 95,3 km distancijoje 5 min. 58 sek. atsiliko nuo nugalėtojos italės Elisos Longo Borghini („UAE Team ADQ“, 2:44:50 val.). Antra finišavo šveicarė Marlen Reusser („Movistar Team“, +0:37 min.), trečia – slovėnė Urška Žigart („AG Insurance – Soudal Team“, +0:54).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip pat sekmadienį Prancūzijoje surengtos 119-osios „Paris – Tours Elite“ vyrų plento dviračių lenktynės.

REKLAMA

Aivaras Mikutis („Tudor Pro Cycling Team“) finišo nepasiekė, bet jo komandos draugas italas Matteo Trentinas iškovojo pergalę. Italas 211,6 km nuvažiavo per 4 val. 18 min. 50 sek., aplenkė prancūzą Christophe‘ą Laporte‘ą („Team Visma I Lease a Bike“) bei daną Albertą Witheną Philipseną („Lidl – Trek“) ir iškovojo 200 pasaulio reitingo taškų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų