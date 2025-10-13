Leleivytė Italijoje pelnė UCI reitingo taškus, Prancūzijoje – Mikučio komandos draugo pergalė

Rasa Leleivytė („Aromitalia 3T Vaiano“ komanda) finišavo 15-a ir pelnė 5 UCI pasaulio reitingo taškus. Lietuvė 95,3 km distancijoje 5 min. 58 sek. atsiliko nuo nugalėtojos italės Elisos Longo Borghini („UAE Team ADQ“, 2:44:50 val.). Antra finišavo šveicarė Marlen Reusser („Movistar Team“, +0:37 min.), trečia – slovėnė Urška Žigart („AG Insurance – Soudal Team“, +0:54).
Elisa Longo Borghini is the queen of Oropa 👸
The Italian national champion clams an impressive home win after dropping Marlen Reusser in the finale. pic.twitter.com/yHYuHM4RhwREKLAMAREKLAMA— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) October 12, 2025
Taip pat sekmadienį Prancūzijoje surengtos 119-osios „Paris – Tours Elite“ vyrų plento dviračių lenktynės.
Aivaras Mikutis („Tudor Pro Cycling Team“) finišo nepasiekė, bet jo komandos draugas italas Matteo Trentinas iškovojo pergalę. Italas 211,6 km nuvažiavo per 4 val. 18 min. 50 sek., aplenkė prancūzą Christophe‘ą Laporte‘ą („Team Visma I Lease a Bike“) bei daną Albertą Witheną Philipseną („Lidl – Trek“) ir iškovojo 200 pasaulio reitingo taškų.
BENTORNATO MATTEO 🇮🇹💙— Eurosport IT (@Eurosport_IT) October 12, 2025
Trentin centra la prima vittoria del 2025, conquistando la Paris-Tours per la terza volta in carriera dopo i precedenti del 2015 e del 2017! 🚂🚂🚂#ParisTours #EurosportCiclismo #Trentin pic.twitter.com/HcUvcC4mk9
