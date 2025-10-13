Edas Butvilas Italijoje pasiekė revanšą ir eliminavo 8-ąją turnyro raketę

Pirmajame sete „break pointus“ kūrėsi tik lietuvis. Jei pirmajame geime tunisietis spaudimą dar atlaikė, tai penktajame palūžo ir vėliau nepavijo E. Butvilo.
E. Butvilas pačioje antrojo seto pradžioje pralaimėjo savo padavimų seriją ir atsiliko 0:2. Visgi, lietuvis atsitiesė jau kitame geime, kai antru bandymu realizavo „break pointą“ (1:2). Penktajame geime lietuvis susigrąžino iniciatyvą, laimėdamas dar vieną varžovo padavimų seriją, o po septintajame geime realizuoto „break pointo“ įgijo triuškinantį pranašumą. Aštuntajame geime E. Butvilas savo padavimais įtvirtino pergalę ir mačą užbaigė spurtu 6:0.
M. Echargui daugiausiai problemų turėjo savo antrųjų padavimų metu, po kurių laimėjo vos 39 proc. galimų taškų (E. Butvilas – 65 proc.).
„Esu labai laimingas. Varžovas keletą pastarųjų mėnesių žaidė fantastiškai. Nebuvo lengva iškovoti pergalę. Man gera čia būti, sirgaliai palaiko visus žaidėjus ir sukuria gerą atmosferą. Kortai čia puikūs, žmonės labai šilti – ko daugiau reikia? Aišku, pirmus mačus turnyruose visada sunku žaisti, nes reikia laiko, kad įsivažiuotum ir pajaustum žaidimo ritmą. Šiandien žaidžiau labai gerai ir esu laimingas.
Džiugu, kad nemaža dalis naujosios kartos tenisininkų žaidžia tokio lygio turnyruose. Ši žaidėjų karta labai stipri. Pats stengiuosi tobulėti kiekvieną dieną ir tapti kaip įmanoma geresniu žaidėju“, – po pergalės korte sakė E. Butvilas.
E. Butvilas pasinaudojo proga atsirevanšuoti M. Echargui. Pirmą kartą jis su tunisiečiu susitiko šių metų rugpjūčio 1 d. ATP „Challenger“ turnyro Portugalijoje ketvirtfinalyje. Ten mačas irgi vyko ant kietos dangos, o E. Butvilas patyrė nesėkmę – 6:4, 3:6, 3:6. Tunisietis vėliau tapo minėto turnyro nugalėtoju.
M. Echargui per karjerą yra laimėjęs 19 profesionalų vienetų turnyrų: 16 – ITF ture ir 3 – ATP „Challenger“. Net 18 iš 19 titulų tunisietis laimėjo žaisdamas ant kietos dangos, o Šis sezonas tunisiečiui yra geriausias gyvenime. Vien šiemet tunisietis gimtinėje laimėjo net 9 profesionalų vienetų turnyrus: 6 – ITF ir 3 – ATP „Challenger“ turuose. Iki šių metų M. Echargui net neturėjo ATP „Challenger“ vienetų turnyrų titulų.
Įdomu tai, kad visi M. Echargui trofėjai ITF ture yra iškovoti gimtajame Tunise, o ATP „Challenger“ ture jis jau spėjo triumfuoti Portugalijoje, Graikijoje ir Prancūzijoje.
M. Echargui prieš keletą savaičių ATP reitinge buvo pasiekęs sau rekordinę – 142-ą – vietą. Tunisietis rugsėjo viduryje laimėjo ATP „Challenger“ turnyrą Sen Tropeze (Prancūzija), bet vėliau per 3 mačus ATP „Challenger“ ture pasiekė vos 1 pergalę.
E. Butvilui pergalė atnešė 8 ATP vienetų reitingo taškus ir 3055 eurus, o aštuntfinalyje jo lauks prancūzas Arthuras Gea (ATP-254) arba vienas iš kvalifikacijos dalyvių. Lietuviui per paskutines sezono savaites reikia bent kelių gerų pasirodymų, jei jis nori patekti į „Australian Open“ kvalifikaciją.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 181,25 tūkst. eurų.
