Panevėžio sporto centro lengvaatlečiai mokėsi įveikti priešstartinį jaudulį ir nerimą

Psichologė su sportininkais aptarė natūralius emocinius išgyvenimus, su kuriais susiduria dauguma sportininkų - nerimą prieš varžybas, abejones savo jėgomis, norą pasitraukti, kylančias mintis „ar man nepavyks?“. Pasitelkdama praktinius pavyzdžius bei įtraukiančius metodus, Akvilija Kiburienė padėjo sportininkams geriau suprasti savo emocijas bei aptarė, kaip su jomis efektyviai dirbti.
Tokio pobūdžio susitikimai – svarbi jaunojo sportininko ugdymo dalis. Jie padeda ne tik siekti geresnių rezultatų sporte, bet ir formuoja stipresnę, emociškai brandžią bei pasitikinčią savimi asmenybę.
