Panevėžio sporto centro lengvaatlečiai mokėsi įveikti priešstartinį jaudulį ir nerimą

2025-10-13 13:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-13 13:02

Panevėžio sporto centro lengvaatlečiai kartu su treneriais Brigita Šaučiūnaite ir Gyčiu Krivicku dalyvavo susitikime su psichologe Akvilija Kiburiene. Užsiėmimo metu jaunieji sportininkai gilinosi į tai, kaip valdyti priešstartinį jaudulį, įveikti nerimą ir ugdyti psichologinį atsparumą.

Panevėžio sporto centro nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Psichologė su sportininkais aptarė natūralius emocinius išgyvenimus, su kuriais susiduria dauguma sportininkų - nerimą prieš varžybas, abejones savo jėgomis, norą pasitraukti, kylančias mintis „ar man nepavyks?“. Pasitelkdama praktinius pavyzdžius bei įtraukiančius metodus, Akvilija Kiburienė padėjo sportininkams geriau suprasti savo emocijas bei aptarė, kaip su jomis efektyviai dirbti.

Tokio pobūdžio susitikimai – svarbi jaunojo sportininko ugdymo dalis. Jie padeda ne tik siekti geresnių rezultatų sporte, bet ir formuoja stipresnę, emociškai brandžią bei pasitikinčią savimi asmenybę.

