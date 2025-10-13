Paaiškėjo Vilniaus diskgolfo veteranų čempionato nugalėtojai

Čempionate dalyvavo 37 dalyviai iš Vilniaus, Panevėžio ir Nemenčinės, suskirstyti į moterų bei vyrų divizionus, keturiose amžiaus grupėse (70+, 75+ ir 80+ ir, svečių teisėmis, 60+). Žaidėjos ir žaidėjai įveikė tris ratus 8 krepšių trasoje.
Gausiausias buvo moterų 70+ amžiaus divizionas, kuriame kovojo 10 sportininkių. Lyderių kova jame vyko taškas į tašką. Vieno metimo persvara čempionės titulą iškovojo Loreta Cibulskienė, aplenkusi pavasarį 60+ divizione Vilniaus čempione tapusią Angelę Pečeliūnaitę. Atkakli kova vyko ir moterų 75+ divizione, kuriame čempionės titulą tik dviejų metimų persvara iškovojo Sigita Eimutienė, įveikusi titulą gynusią Vidą Kalkienę. 80+ amžiaus divizione jau ketvirtus metus iš eilės čempionės titulą pelnė Irena Januševičienė. 60+ divizione nugalėjo viešnia iš Panevėžio Danguolė Kriaučiūnienė. Prizas už absoliučiai geriausią rezultatą tarp visų dalyvių teko L. Cibulskienei.
Tarp vyrų absoliučiai geriausią rezultatą pasiekė 70+ diviziono čempionas Ovidijus Gabrėnas. Tik vienu metimu jam nusileido Petras Maždžierius, tapęs čempionu 75+ amžiaus kategorijoje. Nuo P. Maždžieriaus tik per vieną metimą atsiliko 60+ diviziono nugalėtojas Nemenčinės atstovas Jan Govkelevič, pavasarį tapęs oficialiu 60+ amžiaus Vilniaus čempionu.
Vilniaus 70+ diskgolfo čempionatas buvo nuo pavasario vykusio sporto projekto „Į parką su disku 2025“ kulminacija. Projektą vykdo Vilniaus diskgolfo klubas kartu su Medardo Čobuto trečiojo amžiaus universitetu (MČTAU), jį didele dalimi finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė.
Turnyro ir Vilniaus diskgolfo klubo direktorius Skirmantas Bikelis po čempionato kalbėjo: „labai smagu matyti vyresnio amžiaus žmonių gausų dalyvavimą ir atkaklias, azartiškas kovas. Mūsų projekte 70 metų dar nesulaukusius dalyvius pusiau juokais vadinu jaunimu. Mūsų „jaunimui“ šiemet 70 plius čempionai „davė į kaulus“ – aplenkė tiek vyrų, tiek moterų kategorijose! Džiugina tai, kad jau penktus metus vykstantis projektas davė impulsą, vis pakursto entuziazmo lauželį, o vyresnieji žaidėjai, dauguma priklausantys MČTAU bendruomenei, ir patys stipriai prisideda prie žaidimų organizavimo, naujokų įtraukimo, diskgolfo sklaidos. Be to, žaidėjai vis drąsiau ir gausiau dalyvauja visoje Lietuvoje rengiamuose turnyruose, kurie siūlo vyresnio amžiaus žaidėjų divizionus. Galima sakyti, kad vyresnio amžiaus žaidėjai kelia diskgolfo „bangą“ ne tik Vilniuje, bet ir vis plačiau Lietuvoje“.
