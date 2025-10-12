Pirmas kartas Lietuvos pulo istorijoje: Pijus Labutis Vietname laimėjo prestižinį turnyrą

Nuo ketvirtfinalio – iki pasaulio viršūnės
Kelias į titulą prasidėjo ketvirtfinalyje, kur Pijus susitiko su 2024 metų pasaulio čempionu Carlosu Biado iš Filipinų. Įtemptoje ir nervingoje kovoje Pijus sugebėjo suvaldyti jaudulį ir nugalėjo varžovą rezultatu 10:9. Tai buvo momentas, kai pasaulis išgirdo, kad Lietuva turi žaidėją iš tikrojo pulo elito.
Pusfinalyje Pijus susikovė su Robbie Capito iš Honkongo. Mačas truko net dvi su puse valandos, buvo kupinas įtampos ir lūžių – lietuvis pirmavo, vėliau atsiliko 7:8, tačiau susitelkęs ir pasinaudodamas tobulu atsižaidimu, susigrąžino pranašumą ir laimėjo 11:8.
Pergalė užtikrino vietą finale ir mažiausiai sidabro medalį.
Finalas: „Labubu“ – naujas Lietuvos čempiono vardas
Finale Pijus susitiko su vokiečiu Moritzu Neuhausenu – žaidėju, su kuriuo jį sieja ilgametė draugystė ir pagarba. Šį kartą Pijus dominavo nuo pat pradžių – nors pradžioje atsiliko, greitai perėmė iniciatyvą ir užtikrintai laimėjo 13:7. Net penkias partijas jis surinko iš priėjimo, demonstruodamas meistriškumą, tikslumą ir šaltakraujiškumą.
Tūkstančiai žiūrovų Hanojuje tapo istorinio momento liudininkais – minia skandavo „Labubu! Labubu!“, taip pakrikštydama Pijų nauja pravarde, kuri, panašu, liks su juo ilgam.
Pergalė, įvertinimas ir nauji horizontai
Už šį pasirodymą Pijus Labutis laimėjo 40 000 JAV dolerių ir pasauliniame „World Nineball Tour“ reitinge pakilo į 7-ąją vietą. Dar daugiau – jis dabar antras eilėje dalyvauti prestižiniame „Mosconi Cup“ – legendiniame turnyre, kuriame varžosi geriausi Europos ir JAV žaidėjai.
Šis laimėjimas neabejotinai įeis į Lietuvos sporto istoriją, o pulo bendruomenė džiaugiasi ir didžiuojasi šiuo pasiekimu. Kaip sakoma, istorija perrašyta dar kartą.
Prieš tai lietuvis dalyvavo „Peri Open“ turnyre, kur laimėjo 4 mačus paeiliui, bet suklupo kovoje dėl vietos aštuntfinalyje.
Laimėta pagarba ir dėmesys visame pasaulyje
„Pijus ne tik laimėjo turnyrą – jis laimėjo pagarbą ir dėmesį visame pasaulyje. Tai įkvepia mūsų jaunimą, rodo, kad net iš mažos šalies galima pakilti iki pasaulio viršūnės, tik reikia daug dirbti ir tikėti savimi“, – sakė Lietuvos pulo federacijos prezidentas Donatas Račius.
Kas toliau?
Po šio triumfo Pijus planuoja dalyvauti keliuose kituose World Nineball Tour etapuose, o metų pabaigoje – galbūt debiutuoti „Mosconi Cup“, jei oficialiai bus patvirtintas Europos komandos sudėtyje.
