Sunkiaatletis Stonkus pasaulio čempionate pateko į 10-uką

Vyrų svorio kategorijoje per 110 kg lietuvis dvikovėje surinko 369 kg ir užėmė 9-ą vietą tarp 19 atletų. Rovimo rungtyje K. Stonkaus rezultatas buvo 14-as (164), o stūmimo – net 8-as (205).
Šioje svorio kategorijoje nebelikus į politiką pasukusio geriausio visų laikų sunkiaatlečio Lašos Talachadzės, auksą iškovojo armėnas Varazdatas Lalajanas (461 kg dvikovėje, 211 kg rovime + 250 kg stūmime). Antras buvo Bahreino atstovas Goras Tigranas Minasijanas (447 kg, 205+242), o trečias – Pietų Korėjos atletas Yeonghwanas Songas (410 kg, 175+235).
Čempionato medalių įskaitoje dominavo Šiaurės Korėja (5 aukso, 3 sidabro, 1 bronzos). Nė vienos kitos šalies atletai nepajėgė iškovoti daugiau nei 1 aukso medalio. Iš viso apdovanojimus pelnė 25 valstybių sportininkai.
