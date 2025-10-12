Lietuvos moterų kerlingo rinktinei iki pratęsto žygio olimpinių žaidynių link pritrūko vienos pergalės

Dėl trijų kelialapių į finalinį olimpinį atrankos turnyrą varžėsi septynios komandos. Kapitonės Virginijos Paulauskaitės komandai, kuriai taip pat atstovavo Olga Dvojeglazova, Rūta Blažienė, Miglė Kiudytė ir Justina Zalieckienė, grupės etape pavyko pasiekti dvi pergales.
Lietuvės turnyrą pradėjo dramatiška pergale 9:7 prieš Vengrijos ekipą. Vengrės per devintąjį ir dešimtąjį kėlinukus sugebėjo panaikinti trijų taškų deficitą, tačiau pratęsime lietuvės sužaidė tiksliai ir pelnė du pergalingus taškus.
Antrosiose rungtynėse Lietuvos rinktinė 10:2 nepaliko vilčių Taivano komandai. Pergalei pasiekit užteko šešių kėlinukų.
Deja, bet tuomet lietuvės pateko į apmaudų pralaimėjimų ruožą. Po atkaklios kovos mūsiškės 6:8 nusileido Vokietijai ir 4:7 – Čekijai. Šios komandos, kaip ir Lietuvos rinktinė, varžysis Europos čempionato elitiniame divizione.
Vėliau sekė dar vienas atkaklus mūšis su Australija. Jame vėl lietuvėms pritrūko sėkmės – pralaimėta 6:7.
Nepaisant to, lietuvės viską turėjo savo rankose ir pergalė prieš Meksiką būtų garantavusi vietą atkrintamosiose varžybose. Deja, bet būtent lemiamose rungtynėse Lietuvos rinktinė klydo svarbiausiais momentais nusileido varžovėms 9:12.
Po nelengvos ir permainingos pradžios lietuvės įsibėgėjo ir po septintojo kėlinuko jau pirmavo 9:6. Deja, bet netrukus meksikietės atsakė trimis taškais, o vėliau Lietuvos žaidėjos abu likusius kėlinukus nesugebėjo užbaigti rezultatyviai ir taip prarado viltis tęsti kovą dėl vietos olimpinėse žaidynėse.
Lietuvos rinktinė liko šeštoje pozicijoje.
Grupę laimėjusi Čekija iškart pateko į finalinį olimpinį atrankos turnyrą, vyksiantį gruodžio mėnesį, o dėl likusių dviejų vietų varžėsi Vokietija, Vengrija ir Australija. Po atkrintamųjų kovų vietas kitame etape taip pat pelnė vokietės ir australės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!