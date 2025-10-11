Pasaulio sunkiosios atletikos čempionate Norvegijoje Gineikis aplenkė Šidiškį

Neilas Gineikis dvikovėje surinko 340 kg ir užėmė 23-ią vietą, o Arnas Šidiškis su 325 kg buvo 24-as tarp 34 dalyvių. Rovimo rungtyje N. Gineikis buvo 25-as (155), A. Šidiškis – 29-as (145). Stūmimo rungtyje N. Gineikiui atiteko 23-ia vieta (185), A. Šidiškiui – 24-a (180).
Nugalėjo uzbekas Akbaras Djuraevas (428 kg dvikovėje, 196 kg rovime + 232 kg stūmime). Jis naujosios svorio kategorijos pasaulio rekordus pasiekė rovime ir dvikovėje. Antras buvo iranietis Alireza Nasiri (415 kg, 184+231), trečias – dar vienas uzbekas Ruslanas Nurudinovas (414 kg, 186+228).
Pasaulio sunkiosios atletikos čempionatą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!