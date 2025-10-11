Skandalingi kaltinimai JAV plaukimo treneriui: skirta diskvalifikacija iki gyvos galvos

Ne viena su L. Jorgensenu dirbusi trenerė bei buvusios jo auklėtinės apkaltino trenerį seksualiniu priekabiavimu. Taip pat buvo pateikti du civiliniai ieškiniai, kuriuose su L. Jorgensenu dirbusios moterys kaltina trenerį išprievartavimu. Trenerio teismas prasidės 2026 m. birželį.
Atsakingos JAV institucijos, reaguodamos į L. Jorgensenui pareikštus kaltinimus, visam laikui jam uždraudė dirbti bet kurios olimpinės šakos treneriu JAV teritorijoje.
L. Jorgensenas 1988 m. atstovavo JAV olimpinėse žaidynėse, kai 1500 m plaukime laisvuoju stiliumi užėmė 23-ią vietą. Per plaukiko karjerą jis tapo Panamerikos ir Ramiojo vandenyno šalių žaidynių vicečempionu.
Trenerio karjerą L. Jorgensenas pradėjo Tenesio universitete. Vėliau jis darbavosi Luizianos valstybiniame universitete, 2004-2010 m. dirbo Toledo universitete, o tada grįžo į Tenesį, kur pakeitė savo buvusį trenerį Johną Trembley, atleistą dėl išsiųstų nepadoraus turinio elektroninių laiškų.
2014-2023 m. L. Jorgensenas buvo pagrindinis Kentukio universiteto plaukimo komandos treneris. 2019 m. jis jau buvo suspenduotas 6 dienoms, kai viena iš universiteto darbuotojų apkaltino jį seksualiniu priekabiavimu. 2023 m. lapkritį L. Jorgensenas buvo suspenduotas dar kartą.
Viena iš sportininkių, kuri apkaltino L. Jorgenseną išprievartavimu, yra Briggs Alexander. Jos teigimu, 2019 m. vyko tradicinis komandos kalėdinis vakarėlis L. Jorgenseno namuose. Anot B. Alexander, treneris ją jėga nusitempė į miegamąjį ir išprievartavo. Anot B. Alexander, vėliau, kai ji dirbo trenerio asistente Kentukyje, L. Jorgensenas dar bent 3 kartus seksualiai prie jos priekabiavo.
B. Alexander vėliau pakeitė lytį ir dabar save identifikuoja kaip vyrą.
L. Jorgensenas taip pat yra kaltinamas tuo, kad siuntė savo lytinio organo ir masturbacijos nuotraukas bei vaizdo įrašus plaukimo komandos narėms.
