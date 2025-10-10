Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Prisidirbo: Meilutytės varžovė diskvalifikuota dėl vagystės

2025-10-10 11:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-10 11:45

Ketvirtadienį Italijos plaukimo federacija (FIN) pranešė, kad 90 dienų diskvalifikavo Rūtos Meilutytės varžovę Benedetta Pilato ir Chiara Tarantino po incidento Singapūro oro uoste, kur jos įsivėlė į vagystės skandalą.

Benedetta Pilato | Scanpix nuotr.

Ketvirtadienį Italijos plaukimo federacija (FIN) pranešė, kad 90 dienų diskvalifikavo Rūtos Meilutytės varžovę Benedetta Pilato ir Chiara Tarantino po incidento Singapūro oro uoste, kur jos įsivėlė į vagystės skandalą.

REKLAMA
3

Federacijos teigimu, nuobauda buvo paskirta atsižvelgiant į sportininkių prisipažinimą ir bendradarbiavimą tyrimo metu.

20-metė B. Pilato – buvusi pasaulio rekordininkė moterų 50 m plaukimo krūtine rungtyje ir pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtoja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Diskvalifikacija reiškia, kad abi plaukikės negalės dalyvauti Europos trumpojo baseino čempionate, kuris vyks gruodžio 2–7 dienomis Liubline, Lenkijoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Italijos žiniasklaidos, incidentas įvyko rugpjūčio pabaigoje per persėdimą Singapūre, kai sportininkės grįžo iš atostogų Balyje. C. Tarantino, kaip teigiama, pavogė kelis buteliukus eterinio aliejaus iš „duty-free“ parduotuvės ir paslėpė juos B. Pilato krepšyje. Vagystę užfiksavo saugumo kameros.

REKLAMA

Abi sportininkės buvo trumpam sulaikytos vietos pareigūnų, tačiau netrukus paleistos padedant Italijos diplomatinės tarnybos atstovams.

Kai istorija tapo vieša, B. Pilato savo „Instagram“ paskyroje paaiškino, kad „nenorom ir netiesiogiai įsivėlė į nemalonų incidentą, kuriuo užsiėmė Singapūro oro uosto pareigūnai“.

„Niekada neturėjau ketinimo elgtis netinkamai. Esu giliai susijusi su sporto, sąžiningumo ir asmeninio dorumo vertybėmis, – rašė sportininkė. – Vis dėlto ši patirtis man buvo pamoka – apie atsargumą, asmeninę atsakomybę ir žmonių, kurie mane supa, vertę.“

C. Tarantino viešų komentarų šiuo klausimu nepateikė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų