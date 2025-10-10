Prisidirbo: Meilutytės varžovė diskvalifikuota dėl vagystės

Federacijos teigimu, nuobauda buvo paskirta atsižvelgiant į sportininkių prisipažinimą ir bendradarbiavimą tyrimo metu.
20-metė B. Pilato – buvusi pasaulio rekordininkė moterų 50 m plaukimo krūtine rungtyje ir pasaulio čempionato bronzos medalio laimėtoja.
Diskvalifikacija reiškia, kad abi plaukikės negalės dalyvauti Europos trumpojo baseino čempionate, kuris vyks gruodžio 2–7 dienomis Liubline, Lenkijoje.
Pasak Italijos žiniasklaidos, incidentas įvyko rugpjūčio pabaigoje per persėdimą Singapūre, kai sportininkės grįžo iš atostogų Balyje. C. Tarantino, kaip teigiama, pavogė kelis buteliukus eterinio aliejaus iš „duty-free“ parduotuvės ir paslėpė juos B. Pilato krepšyje. Vagystę užfiksavo saugumo kameros.
Abi sportininkės buvo trumpam sulaikytos vietos pareigūnų, tačiau netrukus paleistos padedant Italijos diplomatinės tarnybos atstovams.
Kai istorija tapo vieša, B. Pilato savo „Instagram“ paskyroje paaiškino, kad „nenorom ir netiesiogiai įsivėlė į nemalonų incidentą, kuriuo užsiėmė Singapūro oro uosto pareigūnai“.
„Niekada neturėjau ketinimo elgtis netinkamai. Esu giliai susijusi su sporto, sąžiningumo ir asmeninio dorumo vertybėmis, – rašė sportininkė. – Vis dėlto ši patirtis man buvo pamoka – apie atsargumą, asmeninę atsakomybę ir žmonių, kurie mane supa, vertę.“
C. Tarantino viešų komentarų šiuo klausimu nepateikė.
