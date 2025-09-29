Pasaulio žmonių su negalia čempionatas – svarbi patirties stotelė Lietuvos plaukikams

Pasaulio čempionate E. Matakas startavo trijose rungtyse. 26-erių Tokijo paralimpinių žaidynių prizininkui dukart iki medalio pritrūko vieno grybšnio. SB11 klasės, kurioje varžosi E. Matakas ir dalyvauja nematantys plaukikai, 100 m plaukimo krūtine finale lietuvis atstumą įveikė per 1 min. 15,81 sek. ir užėmė aukštą ketvirtąją vietą.
S11 klasės 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi finale E. Matakas finišavo per 59,87 sek. ir vėl iškovojo ketvirtąją poziciją. 50 m laisvuoju stiliumi rungties finale E. Matakas (S11 klasė) finišavo šeštojoje vietoje. Mūsų šalies atletas atstumą įveikė per 26,44 sek.
„Labiausiai gaila dėl to, jog nepavyko pagerinti asmeninio rezultato. Tačiau džiugu, jog visose trijose rungtyse patekau į finalus. 50 m plaukimo laisvuoju stiliumi – mano pagrindinė rungtis, jai ruošiausi daugiausiai. Sezono metu šioje rungtyje plaukiau greičiau nei pasaulio čempionate. Tačiau yra, kaip yra. Galbūt nebuvau savęs „susirinkęs“ psichologiškai. Kalbant apie plaukimą krūtine, esu sprinteris, tad man palankiausi yra 50 m nuotoliai. O 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungtis buvo tarsi atsipalaidavimas ir pasimėgavimas plaukimu, nors įveikti paskutinius metrus ir buvo labai sunku. Tačiau sukaupiau visas likusias jėgas ir finišavau. Galbūt rezultatas ir nėra fantastiškas, bet šiuo metu tai teikia džiaugsmą. Grįžus namo laukia poilsis. Reikia susidėlioti mintis. Kartais atrodo, kad esu užstrigęs tame pačiame rate ir nebetobulėju nei kaip žmogus, nei kaip sportininkas. Tiesiog reikia tobulinti save tol, kol grįšiu prie savo rezultatų, jų gerinimo“, – teigė E. Matakas.
Perspektyvusis S. Žvirblis Singapūre dalyvavo keturiose rungtyse. 18-mečiui Lietuvos plaukikui dukart pavyko įšokti į finalų baseiną. S11 klasės 400 m plaukimo laisvuoju stiliumi rungties finale atstumą mūsiškis įveikė per 5 min. 11,37 sek., pagerino Lietuvos rekordą ir užėmė šeštąją vietą.
100 m plaukimo nugara rungties finale jis nuplaukė per 1 min. 16,91 sek. ir užėmė aštuntąją vietą. S. Žvirblis 50 m laisvuoju stiliumi rungties atrankoje aplenkė vieną varžovą ir liko tryliktas. Nuotolį jis įveikė per 28,57 sek. O 100 m plaukimo laisvuoju stiliumi atrankoje lietuvis buvo dešimtas (1:05.50).
„Pasibaigus pasaulio čempionatui nuotaika yra labai gera. Geresnio finišo čempionate nelabai ir galėjau įsivaizduoti – pagerintas rekordas, užimta šeštoji vieta. Smagu pagerinti ir savo asmeninį rezultatą, – kalbėjo S. Žvirblis. – Pažvelgus atgal, žinoma, čempionato startas buvo nelengvas, nepatekau į finalus. Turbūt čia ir jaudulys atliko savo vaidmenį. Juk tai pirmasis mano pasaulio čempionatas. Jis tikrai man buvo labai naudingas. Paaugau ir psichologiškai, ir kaip sportininkas. Nors pradžia ir buvo sunki, tačiau vėliau įsivažiavau ir finišas buvo labai geras.“
Trečioji Lietuvos komandos narė – G. Čepavičiūtė – S6 klasės 100 m plaukimo nugara rungties finale užėmė septintąją vietą. Atstumą ji įveikė per 1 min. 42,11 sek.
„Labai džiaugiuosi, jog dalyvavau tokiose varžybose ir turėjau galimybę kovoti su aukščiausio lygio varžovėmis. Su trenere esame patenkintos rezultatu. Jaučiuosi gerai“, – sakė 19-metė Lietuvos plaukikė.
„Čempionatas praėjo sklandžiai. Viskas buvo puikiai suorganizuota. Nors didelis laiko skirtumas ir trumpas aklimatizacijos laikotarpis kėlė tam tikrų iššūkių, turime ir kuo džiaugtis. Simonas debiutavo pasaulio čempionate. Iš keturių rungčių dvejose jis pateko į finalus, o vienoje jų dar iškovojo ir puikią šeštąją vietą. Mūsų plaukikai tikrai atidavė visas jėgas, na, o dabar jie keliauja užsitarnauto poilsio, kad su dar didesne energija ruoštųsi naujiems startams“, – sakė Lietuvos sportininkus į Singapūrą lydėjusi komandos vadovė Aušrinė Bučinskytė.
„Norisi pasidžiaugti, kad Edgaras Matakas vis dar išlaiko gana aukštą rezultatą. Suprantama, kad ketvirtosios vietos sportininkui yra tarsi skausmingiausios, nes yra arčiausiai prizinių pozicijų. Tačiau tai suteikia vilties, kad yra perspektyvų iškovoti medalį. Simonas Žvirblis yra jaunas sportininkas, kuris tikrai turi didelius šansus patekti į 2028 m. Los Andželo paralimpines žaidynes. Tikrai smagu, kad šis sportininkas iškovojo valstybinę stipendiją, kuri jam suteiks galimybę geriau pasiruošti būsimiems startams, pavyzdžiui, kitų metų Europos ir pasaulio čempionatams. Gabrielei Čepavičiūtei šis čempionatas suteikė galimybę išanalizuoti save, matyti vietas, kur reikia pasitobulinti, kad ateityje būtų užimtos aukštesnės pozicijos. Kuo daugiau startų turi sportininkas, tuo daugiau jis įgyja patirties, kurią gali panaudoti būsimose varžybose bei ten iškovoti aukštesnes vietas. Dėl to noriu padėkoti rėmėjams, kad jų dėka galėjome išvežti visus tris sportininkus į tolimoje šalyje vykusį čempionatą“, – teigė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
