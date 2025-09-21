Kalendorius
Plaukimas

Edgaras Matakas pasaulio žmonių su negalia plaukimo čempionate užėmė 6-ąją vietą

2025-09-21 18:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-21 18:19

Pirmąją pasaulio žmonių su negalia plaukimo čempionato Singapūre dieną startavo visi trys čia dalyvaujantys Lietuvos atletai. Tarp aštuonių geriausių planetos paraatletų pateko Edgaras Matakas. Galutinėje 50 m laisvuoju stiliumi rungties rikiuotėje mūsų šalies plaukikas užėmė šeštąją poziciją.

Edgaras Matakas | Vytauto Dranginio/LPAK nuotr.

Pirmąją pasaulio žmonių su negalia plaukimo čempionato Singapūre dieną startavo visi trys čia dalyvaujantys Lietuvos atletai. Tarp aštuonių geriausių planetos paraatletų pateko Edgaras Matakas. Galutinėje 50 m laisvuoju stiliumi rungties rikiuotėje mūsų šalies plaukikas užėmė šeštąją poziciją.

0

S11 klasėje, kurioje varžosi E. Matakas, dalyvauja nematantys plaukikai. Finale Tokijo vasaros paralimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas atstumą įveikė per 26,44 sek. Pasaulio čempionu tapo Čekijos atstovas Davidas Kratochvilas, finišavęs per 25,52 sek. E. Matakas atrankoje užėmė ketvirtąją vietą (26,34 sek.).

Šioje rungtyje savo jėgas išbandė ir antrasis Lietuvos komandos plaukikas – Simonas Žvirblis. Toje pačioje S11 klasėje besivaržantis jaunasis sportininkas atrankoje aplenkė vieną varžovą ir liko 13-oje pozicijoje. Atstumą jis įveikė per 28,57 sek. Į finalą pateko aštuoni geriausi dviejų atrankos plaukimų dalyviai.

„Smagu debiutuoti pasaulio čempionate ir kovoti su geriausiais pasaulio plaukikais. Tiesa, pirmasis startas galbūt ir ne toks, kokio norėjau. Buvo klaidų, tačiau stengsiuosi jas ištaisyti. Čempionatas dar tęsiasi, liko trys rungtys, tikiuosi ten pasirodysiu geriau. Trenerė sakė, jog pirmas blynas yra prisvilęs, tačiau išsivalysime keptuvę ir kepsime toliau. Iš tiesų jaudulys buvo, tad turbūt ir tai šiek tiek pakišo koją“, – teigė S. Žvirblis.

Tuo metu 100 m nugara rungties finale kovojo Gabrielė Čepavičiūtė, kuri turi judėjimo negalią ir varžosi S6 klasėje. Mūsų šalies atstovė nuotolį įveikė per 1 min. 42,11 sek. ir užėmė septintąją vietą.

„Labai džiaugiuosi, jog dalyvavau pasaulio čempionate ir galėjau kovoti su aukšto lygio varžovėmis. Didelių tikslų šiam čempionatui su trenere nekėlėme, tad abi esame patenkintos rezultatu. Jaučiuosi gerai. Dabar lauks kelionė atgal į Prancūziją, teks moksluose pasivyti grupiokus. Taip pat ten vėl treniruosiuosi su prancūzų komanda. Bus įdomu pamatyti, kaip toliau tęsis sezonas“, – po finišo sakė G. Čepavičiūtė.

Lietuvių startų pasaulio plaukimo čempionate Singapūre tvarkaraštis:

Rugsėjo 23 d., antradienis

Edgaras Matakas (S11 klasė) – 100 m krūtine

Rugsėjo 25 d., ketvirtadienis

Edgaras Matakas (S11 klasė) – 100 m laisvuoju stiliumi

Simonas Žvirblis (S11 klasė) – 100 m laisvuoju stiliumi

Rugsėjo 26 d., penktadienis

Simonas Žvirblis (S11 klasė) – 100 m nugara

Rugsėjo 27 d., šeštadienis

Simonas Žvirblis (S11 klasė) – 400 m laisvuoju stiliumi

Tiesioginės pasaulio čempionato transliacijos: https://www.youtube.com/paralympics

