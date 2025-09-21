Salomonas Kouadio: „Nepaisant patekimo į taurės finalą, niekas nėra atlikta“

Turnyro lentelėje oponentai rikiuojasi antri ir dar nėra praradę vilčių pakovoti dėl titulo. Mėlynai baltų sąskaitoje – 17 pergalių, 2 lygiosios, 9 pralaimėjimai bei 53 surinkti taškai.
Po poros nesėkmių iš eilės „Hegelmann“ futbolininkai išvykoje 1:0 nugalėjo FA „Šiauliai“ bei taurės pusfinalyje po pratęsimo 2:1 įveikė Telšių „Džiugą“. Tarpusavio mačuose pergales skindavo namuose žaidžiančios komandos: panevėžiečiai triumfavo 3:0, varžovai – 2:1 bei 3:1.
„Hegelmann“ ekipai dėl diskvalifikacijų nepadės Carlosas Duke‘as bei Klaudijus Upstas, „Panevėžio“ gretose aikštėje nepasirodys keturias geltonas korteles surinkęs Isaacas Asante.
Prieš sekmadienio dvikovą fk-panevezys.lt svetainei komentarą pateikė taurės pusfinalyje rezultatyvų perdavimą atlikęs saugas Salomonas Kouadio.
„Vasarą patyriau šlaunies dvigalvio raumens traumą ir tai privertė mane praleisti kelis mačus. Vis dėlto nepasidaviau, dirbau, kad greičiau grįžčiau ant žaliosios vejos. Jaučiuosi gerai ir tikiuosi prisidėti prie komandos planų, jog visi kartu galėtume pasiekti savo tikslą.
Nepaisant patekimo į taurės finalą, niekas nėra atlikta. Esame profesionalai ir turime būti susikoncentravę į čempionatą, kadangi vyksta paskutinis ratas, kuriame visos rungtynės mums yra labai svarbios, nes turime galimybių ir ten kažką pasiekti. Padarysime viską, kas įmanoma, kad tiek sekmadienį, tiek kitose rungtynėse pasiektume gerus rezultatus“, – pasakojo futbolininkas iš Dramblio Kaulo Kranto.
„Panevėžio“ ir „Hegelmann“ susitikimas įvyks rugsėjo 21 dieną, sekmadienį. Mačo pradžia „Aukštaitijos“ stadione – 17 val. Prieš rungtynes aistruolius kviečiame susiburti Laisvės aikštėje, kur nuo 14 val. prasidės klubo dešimtmečiui skirta šventė.
Jos metu veiklos netrūks tiek jaunajai kartai, tiek vyresniems. Nuo 16 val. – bendruomenės eisena į stadioną, jos dalyviai į mačą bus įleidžiami nemokamai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!