TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Azerbaidžane – Valdo Dambrausko auklėtinių pergalė

2025-09-20 20:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 20:53

Azerbaidžano „Premier“ lygoje šeštadienį Valdo Dambrausko treniruojamas Baku „Sabah“ klubas šventė pergalę.

Valdas Dambrauskas | Klubo nuotr.

Azerbaidžano „Premier“ lygoje šeštadienį Valdo Dambrausko treniruojamas Baku „Sabah“ klubas šventė pergalę.

0

Lietuvio auklėtiniai namuose 2:0 įveikė „Turan Tovuz“ klubą, o abu kartus „Sabah“ futbolininkai pasižymėjo antrajame kėlinyje.

Pirmasis įvartis krito 56 minutę, o jau per pridėtą rungtynių laiką pergalę įtvirtino realizuodami baudinį.

Tai buvo antroji „Sabah“ klubo pergalė šiame sezone ir su 7 taškais Baku klubas rikiuojasi šeštoje vietoje.

