Azerbaidžane – Valdo Dambrausko auklėtinių pergalė

Lietuvio auklėtiniai namuose 2:0 įveikė „Turan Tovuz“ klubą, o abu kartus „Sabah“ futbolininkai pasižymėjo antrajame kėlinyje.
Pirmasis įvartis krito 56 minutę, o jau per pridėtą rungtynių laiką pergalę įtvirtino realizuodami baudinį.
Tai buvo antroji „Sabah“ klubo pergalė šiame sezone ir su 7 taškais Baku klubas rikiuojasi šeštoje vietoje.
