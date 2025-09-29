Praeities kadre – grupė „Bavarija“ su garsiu Lietuvos aktoriumi: ar atpažįstate jį?

Socialiniame tinkle „Instagram“ A. Ašmonas paviešino neeilinį kadrą.
Arnas Ašmonas parodė netikėtą kadrą
Jame aktorius matyti dar visai mažytis, tačiau įsiamžinęs su grupės „Bavarija“ nariais – Juozu Liesiu, Viliumi Tarasovu ir Deivydu Zvonkumi.
Visi jie pozuoja kamerai, pakėlę nykščius į viršų, o fone – gūdi žiema
Šiuo įrašu aktorius neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.
„Kas galėjo pagalvot…
Linkėjimai Deivydui Zvonkui“, – rašė A. Ašmonas.
