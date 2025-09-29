Kalendorius
Praeities kadre – grupė „Bavarija“ su garsiu Lietuvos aktoriumi: ar atpažįstate jį?

2025-09-29 14:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-29 14:55

Aktorius Arnas Ašmonas nustebino gerbėjus – socialiniuose tinkluose jis paviešino seną nuotrauką iš vaikystės. Įdomu tai, kad joje Arnas užfiksuotas su garsia Lietuvos grupe.

Arnas Ašmonas su grupe „Bavarija“ (nuotr. asm. archyvo)

Aktorius Arnas Ašmonas nustebino gerbėjus – socialiniuose tinkluose jis paviešino seną nuotrauką iš vaikystės. Įdomu tai, kad joje Arnas užfiksuotas su garsia Lietuvos grupe.

1

Socialiniame tinkle „Instagram“ A. Ašmonas paviešino neeilinį kadrą.

Arnas Ašmonas parodė netikėtą kadrą

Jame aktorius matyti dar visai mažytis, tačiau įsiamžinęs su grupės „Bavarija“ nariais – Juozu Liesiu, Viliumi Tarasovu ir Deivydu Zvonkumi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visi jie pozuoja kamerai, pakėlę nykščius į viršų, o fone – gūdi žiema

Šiuo įrašu aktorius neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt.

„Kas galėjo pagalvot…

Linkėjimai Deivydui Zvonkui“, – rašė A. Ašmonas.

 

