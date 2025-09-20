Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas nustebins gerbėjus: išleido naują daina

Dar labiau nustebsite sužinoję, kad ką tik iškepta Nijolės ir Arno „Madinga pora“ jau turi ir tokiu pačiu pavadinimu dainą, kurią sukūrė taip pat legendinis kūrybinis duetas: kompozitorius Arvydas Martinėnas – Vudis ir tekstų autorius Paulius Stalionis.
„Visų pirma, dėkoju už pasitikėjimą Arnui ir Nijolei, kad mane ir kompozitorių Arvydą Martinėną-Vudį įtraukė į šį nestandartinį, kūrybinį procesą. Džiaugiuosi, kad nei savęs, nei jų nenuvyliau. Kai susiburia gera komanda, galutinis rezultatas džiugina: tikiuosi, kad žiūrovų nenuvils nei pati daina, nei pats spektaklis, kurį būtinai nuvyksiu pasižiūrėti“, – pasakoja Paulius Stalionis.
Nijolei – išskirtinis pagyrimas
Arvydas Martinėnas-Vudis sako, kad tai toks pirmas komandos darbas studijoje, o Nijolė, pasirodo, viena jo mėgiamiausių aktorių.
„Į Nijolę atkreipiau dėmesį dalyvaudamas muzikiniame realybės šou „Kelis į žvaigždes“: ji asmeniškai man buvo ir tebėra viena geriausių ir charizmatiškiausių aktorių Lietuvoje. O dabar, pirmą kartą dirbant įrašų studijoje, likau gerokai nustebintas jos vokaliniais gebėjimais. Nijolė puikiai dainuoja ir tas mane išties žavi. Dirbti su ja ir su jos partneriu Arnu: man didžiulė garbė“, – atviravo Arvydas.
Madingas Nijolės ir Arno duetas taip pat negaili pagyrų kūrėjams: „Ši daina – tarsi mūsų vizitinė programos kortelė“, – sako jie.
„Nors kūrinyje apdainuojama meilė iš išskaičiavimo, bet šios dainos moralas yra vis dėl to toks: nereikia ieškoti jausmų kišenėje: meilė iš tiesų visą laiką nugali ir jokie išskaičiavimai netenka galių“, – įsitikinę Nijolė su Arnu.
Iki „Madingos poros“ pasirodymų visoje Lietuvoje liko vos savaitė, o į pirmuosius jų bilietai jau išpirkti.
„Tiesą sakant, nesitikėjome tokio susidomėjimo ir jis įpareigoja pasiruošti dar atsakingiau ir profesionaliau, todėl repetuojame kiekvieną dieną ir norime parodyti susirinkusiems žiūrovams tai, ką galime geriausio ir, žinoma, tai, ko jie visai nesitikėjo. Viena aišku, kad po mūsų spektaklių bus kalbų“, – įsitikinęs Arnas.
Na, o kol madinga Nijolės ir Arno pora ruošiasi kelionei po Lietuvos miestus ir miestelius, kviečiame pasiklausyti ir įvertinti jų vizitinės kortelės: dainos „Madinga pora“.
