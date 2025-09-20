Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

Lietuviai žaidė Italijoje, Širvys sugrįžo į aikštę Slovėnijoje

2025-09-20 10:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-20 10:37

Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Marius Adamonis praleido du įvarčius per pirmas trisdešimt minučių, bet taip pat atrėmė tris varžovų smūgius ir galiausiai jo ginamas „Sudtirol“ klubas svečiuose sužaidė lygiosiomis 2:2 su „Frosinone“ klubu.

Marius Adamonis | Organizatorių nuotr.

Italijos „Serie C" lygoje Linas Mėgelaitis žaidė visas rungtynes, per pridėtą pirmojo kėlinio laiką buvo įspėtas geltona kortele, o jo atstovaujamas „Perugia" klubas išvykoje 2:3 pralaimėjo „Ravenna" klubui.

0

Italijos „Serie C“ lygoje Linas Mėgelaitis žaidė visas rungtynes, per pridėtą pirmojo kėlinio laiką buvo įspėtas geltona kortele, o jo atstovaujamas „Perugia“ klubas išvykoje 2:3 pralaimėjo „Ravenna“ klubui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Slovėnijos pirmenybėse į aikštę sugrįžo Pijus Širvys, kuris žaidė nuo 77 minutės, o jo atstovaujamas „Maribor“ klubas išvykoje 3:2 nugalėjo „Aluminij“ klubą. Per pridėtą rungtynių laiką lietuvis dar buvo įspėtas geltona kortele.

Antroje Turkijos lygoje saugas Modestas Vorobjovas žaidė visas rungtynes, o jo ginamas „Istanbulspor“ klubas namuose 3:1 įveikė „Corum“ klubo žaidėjus.

Anglijoje Airidas Golambeckis žaidė visas rungtynes, o gynėjo atstovaujamas Londono „West Ham“ U-21 ekipa namuose 3:0 įveikė „Birmingham City“ U-21 komandą.

