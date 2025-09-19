Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

FA „Šiauliai“ užtikrintai laimėjo Alytuje

2025-09-19 22:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 22:08

Lietuvos futbolo A lygos 29-ojo turo dvikovoje svečiuose Saulės miesto atstovai 3:0 palaužė Alytaus DFK „Dainava“.

Rungtynių akimirka | Klubo nuotr.

Lietuvos futbolo A lygos 29-ojo turo dvikovoje svečiuose Saulės miesto atstovai 3:0 palaužė Alytaus DFK „Dainava“.

1

Iki pertraukos šiauliečiai turėjo ne vieną gerą progą išsiveržti į priekį, tačiau tą padarė tik 42-ąją minutę, kai Danielį Alemao baudos aikštelėje aplenkęs Eligijus Jankauskas pasiuntė kamuolį į vartus.

Alytiškiai atsakė Ernesto Stočkūno baudos smūgiu – jį atrėmė Gustas Baliutavičius. Dainaviečių akcijos gerokai sumenko antrojo kėlinio viduryje, kadangi antrą geltoną kortelę užsidirbo Juozas Lubas.

Tuo pasinaudojusi FA „Šiauliai“ ekipa pelnė du įvarčius. Pirmame epizode pasižymėjo Vytas Gašpuitis, galutinį tašką padėjo kitas vidurio gynėjas – į ataką pabėgęs Nojus Stankevičius.

