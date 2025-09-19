„Žalgiris“ tęsia medalių medžioklę

Pirmame kėlinyje komandos daug grėsmingų situacijų nesukūrė. Suklydus „Riteriams“ aikštės viduryje gerą šansą turėjo Motiejus Burba, bet vienu lietimu pataikyti į vartus vilniečiui nepavyko.
„Žalgiriui“ pasitarnavo standartinė situacija ir joje ne pirmą kartą išsiskyrė Luka Dumančičius. 38-ąją minutę po Bruno Tavareso perdavimo kroatas puikiai mušė galva bei džiaugėsi trečiuoju įvarčiu sezone.
Po pertraukos žalgiriečiai įrodė savo pranašumą. Jorisas Moutachy prasiveržė dešiniuoju kraštu ir surado baudos aikštelėje Liviu Antalį, kuris taikliai mušė galva.
„Riteriai“ po praleisto antro įvarčio suaktyvėjo ir turėjo gerą galimybę, bet, smūgiavus Andriui Kauliniui, sėkmingai sužaidė J. Moutachy.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!