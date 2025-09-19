Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

„Žalgiris“ tęsia medalių medžioklę

2025-09-19 22:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 22:15

Lietuvos futbolo A lygoje pergales reguliariau skinti pradėjo Vilniaus „Žalgiris". Rolando Džiaukšto treniruojama komanda sostinės derbyje 29-ajame ture 2:0 palaužė Vilniaus „Riterius".

Liviu Antalis | Elvio Žaldario nuotr.

Lietuvos futbolo A lygoje pergales reguliariau skinti pradėjo Vilniaus „Žalgiris“. Rolando Džiaukšto treniruojama komanda sostinės derbyje 29-ajame ture 2:0 palaužė Vilniaus „Riterius“.

0

Pirmame kėlinyje komandos daug grėsmingų situacijų nesukūrė. Suklydus „Riteriams“ aikštės viduryje gerą šansą turėjo Motiejus Burba, bet vienu lietimu pataikyti į vartus vilniečiui nepavyko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Žalgiriui“ pasitarnavo standartinė situacija ir joje ne pirmą kartą išsiskyrė Luka Dumančičius. 38-ąją minutę po Bruno Tavareso perdavimo kroatas puikiai mušė galva bei džiaugėsi trečiuoju įvarčiu sezone.

Po pertraukos žalgiriečiai įrodė savo pranašumą. Jorisas Moutachy prasiveržė dešiniuoju kraštu ir surado baudos aikštelėje Liviu Antalį, kuris taikliai mušė galva.

„Riteriai“ po praleisto antro įvarčio suaktyvėjo ir turėjo gerą galimybę, bet, smūgiavus Andriui Kauliniui, sėkmingai sužaidė J. Moutachy.

