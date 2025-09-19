Be T.Sedekerskio žaidę baskai neatsilaikė prieš „Valencia“

Lietuvis šiame mače dar nerungtyniavo.
Valensijos komandai Kameronas Tayloras įmetė 17 taškų (4/4 dvit.), Josepas Puerto surinko 15 (4/8 trit.), Sergio De Larrea pridėjo, 12, Nate’as Reuversas ir Mattas Costello – po 11.
Pralaimėjusiems Timothe Luwawu-Cabarrot įmetė 14 taškų (3/8 trit.), Trentas Forrestas pridėjo 13 (6 atk. kam.), Hamidou Diallo – 12 (6 kld.), Stefanas Joksimovičius – 10, Mamadi Diakite – 9.
Kitame pusfinalyje susitiks Madrido „Real“ ir Lugo „Breogan“ komandos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!