TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Be T.Sedekerskio žaidę baskai neatsilaikė prieš „Valencia“

2025-09-19 22:00 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-19 22:00

Baskai patyrė pralaimėjimą

Baskai patyrė pralaimėjimą

„EnceStarias“ turnyro pusfinalyje Tado Sedekerskio atstovaujama Vitorijos „Baskonia“ 60:83(17:36, 20:24, 23:23, 24:16) nusileido Valensijos „Valencia“ komandai.

0

Lietuvis šiame mače dar nerungtyniavo.

Valensijos komandai Kameronas Tayloras įmetė 17 taškų (4/4 dvit.), Josepas Puerto surinko 15 (4/8 trit.), Sergio De Larrea pridėjo, 12, Nate’as Reuversas ir Mattas Costello – po 11.

Pralaimėjusiems Timothe Luwawu-Cabarrot įmetė 14 taškų (3/8 trit.),  Trentas Forrestas pridėjo 13 (6 atk. kam.), Hamidou Diallo – 12 (6 kld.), Stefanas Joksimovičius – 10, Mamadi Diakite – 9.

Kitame pusfinalyje susitiks Madrido „Real“ ir Lugo „Breogan“ komandos.

