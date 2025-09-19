Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Europos lyga

„Gintra“ sužinojo varžoves pirmą kartą rengiamoje UEFA moterų Europos taurėje

2025-09-19 19:56
2025-09-19 19:56

Lietuvos čempionė Šiaulių „Gintra“ žengia į naują etapą šalies moterų futbolo istorijoje. Šiaulių miesto reprezentacinė komanda pirmą kartą dalyvaus naujai įsteigtame UEFA moterų Europos taurės turnyre, kurio antrajame atrankos etape laukia akistata su Danijos vicečempionėmis Farumo „Nordsjælland“.

Burtų traukimo ceremonija | Organizatorių nuotr.

Lietuvos čempionė Šiaulių „Gintra" žengia į naują etapą šalies moterų futbolo istorijoje. Šiaulių miesto reprezentacinė komanda pirmą kartą dalyvaus naujai įsteigtame UEFA moterų Europos taurės turnyre, kurio antrajame atrankos etape laukia akistata su Danijos vicečempionėmis Farumo „Nordsjælland".

0

Antrasis atrankos etapas, kaip ir tolesnės varžybos, vyks namų–išvykos principu. Burtai lėmė, kad pirmosios tarpusavio rungtynės vyks spalio 7 arba 8 d. Šiauliuose, antrasis susitikimas spalio 15 arba 16 d. vyks Danijoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šios rungtynės – ypatingas momentas ne tik mūsų klubui, bet ir visam Lietuvos moterų futbolui. Debiutas UEFA moterų Europos lygoje suteikia galimybę dar kartą įrodyti, jog galime varžytis su stipriausiomis Europos komandomis. Sirgalių palaikymas namuose bus neįkainojamas“, – po burtų traukimo ceremonijos sakė „Gintros“ direktorius Mantas Radavičius.

FC „Nordsjaelland“ – itin rimtas iššūkis. Danijos vicečempionės garsėja savo pajėgia sudėtimi, profesionalia infrastruktūra. Nepaisant to, „Gintra“ siekia tęsti ilgametes tradicijas, kai namų aikštėje sirgalių palaikymas tampa lemiamu faktoriumi.

„Gintra“ kviečia visus futbolo aistruolius atvykti į stadioną ir savo akimis išvysti geltonai juodų debiutą UEFA moterų Europos taurėje.

