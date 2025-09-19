„Gintra“ sužinojo varžoves pirmą kartą rengiamoje UEFA moterų Europos taurėje

Antrasis atrankos etapas, kaip ir tolesnės varžybos, vyks namų–išvykos principu. Burtai lėmė, kad pirmosios tarpusavio rungtynės vyks spalio 7 arba 8 d. Šiauliuose, antrasis susitikimas spalio 15 arba 16 d. vyks Danijoje.
„Šios rungtynės – ypatingas momentas ne tik mūsų klubui, bet ir visam Lietuvos moterų futbolui. Debiutas UEFA moterų Europos lygoje suteikia galimybę dar kartą įrodyti, jog galime varžytis su stipriausiomis Europos komandomis. Sirgalių palaikymas namuose bus neįkainojamas“, – po burtų traukimo ceremonijos sakė „Gintros“ direktorius Mantas Radavičius.
FC „Nordsjaelland“ – itin rimtas iššūkis. Danijos vicečempionės garsėja savo pajėgia sudėtimi, profesionalia infrastruktūra. Nepaisant to, „Gintra“ siekia tęsti ilgametes tradicijas, kai namų aikštėje sirgalių palaikymas tampa lemiamu faktoriumi.
„Gintra“ kviečia visus futbolo aistruolius atvykti į stadioną ir savo akimis išvysti geltonai juodų debiutą UEFA moterų Europos taurėje.
