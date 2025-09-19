Ambrulevičius ir Reed Kinijoje užtikrintai pirmauja olimpinėje atrankoje: po puikaus starto – emocijos užkulisiuose

Penktadienį pajėgiausia Lietuvos šokių ant ledo pora ritminėje programoje surinko 80,95 balo ir užėmė pirmą vietą tarp 19 porų. Artimiausius varžovus australus Holly Harris ir Jasoną Chaną Lietuvos pora aplenkė 7,6 balo.
Hugs and smiles from the top 2 teams after the Rhythm Dance 🫶🏼#FigureSkating #SkateToMilano #ChineseNebelhorn pic.twitter.com/XRkFLN4vqW— Golden Skate (@goldenskate) September 19, 2025
Po to, kai Lietuvos duetas labai priartėjo prie olimpinio kelialapio, užkulisiuose netrūko džiaugsmo ašarų. Mūsiškiai į šias varžybas turėjo keliauti dėl apmaudžios nesėkmės pasaulio čempionate ir bent jau ritminėje programoje su įtampa puikiai susitvarkė.
⛸️🥹 Tears of joy for Allison Reed/Saulius Ambrulevičius 🇱🇹!— CGTN Sports Scene (@CGTNSportsScene) September 19, 2025
The European bronze medalists DOMINATED the Rhythm Dance at the ISU #SkateToMilano #OlympicQualifier, posting a huge score of 80.95 to clinch first place! ✨
What a moment! 🥲#FigureSkating #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/BBvyPdd6LF
„Mums tai jau trečias startas šį sezoną. Dar niekada nebuvome taip gerai pasiruošę varžyboms“, – „Golden Skate“ teigė A. Reed.
Partnerei pritarė S. Ambrulevičius: „Šiandien abu parodėme, ką galime. Stengėmės kontroliuoti savo emocijas ir kvėpavimą, o tada tiesiog reikėjo gerai sušokti“.
Primename, kad A. Reed ir S. Ambrulevičius kovo mėnesį vykusiame pasaulio čempionate po A. Reed kritimo per ritminę programą nepateko į finalą bei taip pat neteko progos kovoti dėl tiesioginio kelialapio į olimpines žaidynes, tačiau savo vietą ten dabar gali iškovoti Kinijoje vykstančioje papildomoje atrankoje.
„Galima sakyti, kad mes įkūnijome dramą. Taip, tai buvo nesėkmė, bet kai tik tai nutiko, mes žinojome, jog turėsime dar vieną šansą patekti į olimpiadą ir supratome, kad ankstyvoje naujojo sezono stadijoje turėsime būti pasiruošę startui“, – kalbėjo A. Reed.
Sekmadienį taip pat vyks ir laisvoji programa, po kurios paaiškės vos 4 geriausios poros, pateksiančios į olimpines žaidynes.
