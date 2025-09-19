Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Ambrulevičius ir Reed Kinijoje užtikrintai pirmauja olimpinėje atrankoje: po puikaus starto – emocijos užkulisiuose

2025-09-19 19:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 19:23

Lietuvos čiuožimo rinktinės šokių ant ledo pora Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius sėkmingai pradėjo Kinijoje vykstančią papildomą atranką į 2026 m. Milano žiemos olimpines žaidynes.

Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed | Scanpix nuotr.

Penktadienį pajėgiausia Lietuvos šokių ant ledo pora ritminėje programoje surinko 80,95 balo ir užėmė pirmą vietą tarp 19 porų. Artimiausius varžovus australus Holly Harris ir Jasoną Chaną Lietuvos pora aplenkė 7,6 balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po to, kai Lietuvos duetas labai priartėjo prie olimpinio kelialapio, užkulisiuose netrūko džiaugsmo ašarų. Mūsiškiai į šias varžybas turėjo keliauti dėl apmaudžios nesėkmės pasaulio čempionate ir bent jau ritminėje programoje su įtampa puikiai susitvarkė.

„Mums tai jau trečias startas šį sezoną. Dar niekada nebuvome taip gerai pasiruošę varžyboms“, – „Golden Skate“ teigė A. Reed.

Partnerei pritarė S. Ambrulevičius: „Šiandien abu parodėme, ką galime. Stengėmės kontroliuoti savo emocijas ir kvėpavimą, o tada tiesiog reikėjo gerai sušokti“.

Primename, kad A. Reed ir S. Ambrulevičius kovo mėnesį vykusiame pasaulio čempionate po A. Reed kritimo per ritminę programą nepateko į finalą bei taip pat neteko progos kovoti dėl tiesioginio kelialapio į olimpines žaidynes, tačiau savo vietą ten dabar gali iškovoti Kinijoje vykstančioje papildomoje atrankoje.

„Galima sakyti, kad mes įkūnijome dramą. Taip, tai buvo nesėkmė, bet kai tik tai nutiko, mes žinojome, jog turėsime dar vieną šansą patekti į olimpiadą ir supratome, kad ankstyvoje naujojo sezono stadijoje turėsime būti pasiruošę startui“, – kalbėjo A. Reed.

Sekmadienį taip pat vyks ir laisvoji programa, po kurios paaiškės vos 4 geriausios poros, pateksiančios į olimpines žaidynes.

Į viršų