Ingebrigtsenas vos pateko į pasaulio lengvosios atletikos čempionato finalą ir abejoja savo galimybėmis

Dar vieno fiasko vos išvengė titulą ginantis norvegas Jakobas Ingebrigtsenas, kuris antrajame 5000 m rungties atrankos bėgime pelnė paskutinį – 8-ą – bilietą į finalą (13:42.15).
„Atidaviau visas jėgas. Jaučiuosi kaip nesavas ir apskritai abejojau savo galimybėmis įveikti atranką. Neįsivaizduoju, ką veiksiu finale, bet pasistengsiu pasiekti maksimalų įmanomą rezultatą. Ar realu tikėtis medalio? Nežinau, pamatysime, kaip viskas baigsis“, – kalbėjo daugkartinis pasaulio ir olimpinis čempionas.
Net į finalą nepateko švedas Andreasas Almgrenas, kuris Tokijuje jau laimėjo bronzą 10 000 m rungtyje. Švedas pirmąjį atrankos bėgimą baigė 9-as (13:16.38), o į finalą pateko pirmi 8 sportininkai. Tuo tarpu dabartinis Europos 10 000 m bėgimo čempionas Dominicas Lokinyomo Lobalu iš Šveicarijos finišavo vos 11-as (13:19.57).
Iš trasos pasitraukė ir veikiausiai dėl prastos savijautos bėgimo nebaigė 5-o geriausio sezono rezultato pasaulyje savininkas etiopas Kuma Girma, o kliūtinio bėgimo olimpinis bei pasaulio čempionas marokietis Soufiane El Bakkali apskritai nestartavo.
Po diskvalifikacijos 1500 m rungtyje atsitiesė olimpinis čempionas amerikietis Cole‘as Hockeris. Jis pirmąjį atrankos bėgimą baigė 3-ias (13:13.41).
