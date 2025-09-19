Pasaulio čempionate – Usaino Bolto pasiekimą pakartojęs Noah Lylesas

Net 4-ą pasaulio čempiono titulą iš eilės vyrų 200 m bėgime iškovojo amerikietis Noah Lylesas. Finale jis buvo 0.01 sek. lėtesnis nei pusfinalyje, bet 19.52 sek. rezultato užteko auksui. Sidabrą laimėjo amerikietis Kennethas Bednarekas (19.58), bronzą – jamaikietis Bryanas Levellas (19.64), o olimpinis čempionas Letsile Tebogo iš Botsvanos apmaudžiai liko be medalio (19.65).
Men’s 200m final
Noah Lyles🇺🇸 19.52s
Kenneth Bednarek🇺🇸 19.58s (SB)
Bryan Levell🇯🇲 19.64s (PB)
Letsile Tebogo🇧🇼 19.65s (SB) pic.twitter.com/viqJRIM66ZREKLAMAREKLAMA— Vaseline Stark, King in the North (@femii_p) September 19, 2025
N. Lylesas pakartojo jamaikiečio Usaino Bolto pasiekimą. Tik šie 2 sportininkai pasaulio čempionatų istorijoje yra 4 kartus triumfavę 200 m rungtyje.
With his FOURTH gold, 🇺🇸Noah Lyles ties 🇯🇲Usain Bolt for the most 200m world titles in history! 🥇🥇🥇🥇 #WorldAthleticsChamps pic.twitter.com/SIxFjzLFSh— Travis Miller (@travismillerx13) September 19, 2025
Analogiškoje moterų rungtyje visiškai dominavo amerikietė Melissa Jefferson-Wooden. Ji prie 100 m sprinto aukso pridėjo čempionės titulą ir 200 m rungtyje (21.68 sek.). Karjeros rekordą pagerinusi M. Jefferson-Wooden pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje bei tapo 8-a greičiausia sportininke rungties istorijoje. Iki pasaulio rekordo jai trūksta 0.34 sek.
Sidabrą iškovojo britė Amy Hunt (22.14), bronzą – jamaikietė Shericka Jackson (22.18).
Women’s 200m final— Vaseline Stark, King in the North (@femii_p) September 19, 2025
Melissa Jefferson-Wooden🇺🇸 21.68s (WL)
Amy Hunt🇬🇧 22.14s
Shericka Jackson🇯🇲 22.18s pic.twitter.com/eU89iih5AW
Moterų 400 m barjeriniame bėgime titulą apgynė olandė Femke Bol su geriausiu sezono rezultatu pasaulyje (51.54). Antra buvo karjeros rekordą pagerinusi amerikietė Jasmine Jones (52.08), o bronzą kiek netikėtai laimėjo Slovakijos rekordą pasiekusi Emma Zapletalova (53.00).
Šį kartą rungtis vyko be pasaulio rekordininkės amerikietės Sydney McLaughlin-Levrone. Ji nusprendė bėgti 400 m be barjerų ir ten iškovojo auksą su 2-u rezultatu per istoriją.
Final of the women’s 400m hurdles— Vaseline Stark, King in the North (@femii_p) September 19, 2025
Femke Bol🇳🇱 51.54s (WL)
Jasmine Jones🇺🇸 52.08s (PB)
Emma Zapletalová🇸🇰 53.00s (NR)
Anna Cockrell🇺🇸 53.13s
Gianna Woodruff🇵🇦 53.34s
Naomi Van Den Broeck🇧🇪 53.70s
Dalilah Muhammad 🇺🇸 54.82s
Shiann Salmon🇯🇲 56.27s pic.twitter.com/yAptkpFHPg
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!