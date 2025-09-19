Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Pasaulio čempionate – Usaino Bolto pasiekimą pakartojęs Noah Lylesas

2025-09-19 16:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 16:42

Tokijuje (Japonija) penktadienį tęsėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

Noah Lylesas | Scanpix nuotr.

Tokijuje (Japonija) penktadienį tęsėsi pasaulio lengvosios atletikos čempionatas.

Net 4-ą pasaulio čempiono titulą iš eilės vyrų 200 m bėgime iškovojo amerikietis Noah Lylesas. Finale jis buvo 0.01 sek. lėtesnis nei pusfinalyje, bet 19.52 sek. rezultato užteko auksui. Sidabrą laimėjo amerikietis Kennethas Bednarekas (19.58), bronzą – jamaikietis Bryanas Levellas (19.64), o olimpinis čempionas Letsile Tebogo iš Botsvanos apmaudžiai liko be medalio (19.65).

TAIP PAT SKAITYKITE:

N. Lylesas pakartojo jamaikiečio Usaino Bolto pasiekimą. Tik šie 2 sportininkai pasaulio čempionatų istorijoje yra 4 kartus triumfavę 200 m rungtyje.

Analogiškoje moterų rungtyje visiškai dominavo amerikietė Melissa Jefferson-Wooden. Ji prie 100 m sprinto aukso pridėjo čempionės titulą ir 200 m rungtyje (21.68 sek.). Karjeros rekordą pagerinusi M. Jefferson-Wooden pasiekė geriausią sezono rezultatą pasaulyje bei tapo 8-a greičiausia sportininke rungties istorijoje. Iki pasaulio rekordo jai trūksta 0.34 sek.

Sidabrą iškovojo britė Amy Hunt (22.14), bronzą – jamaikietė Shericka Jackson (22.18).

Moterų 400 m barjeriniame bėgime titulą apgynė olandė Femke Bol su geriausiu sezono rezultatu pasaulyje (51.54). Antra buvo karjeros rekordą pagerinusi amerikietė Jasmine Jones (52.08), o bronzą kiek netikėtai laimėjo Slovakijos rekordą pasiekusi Emma Zapletalova (53.00).

Šį kartą rungtis vyko be pasaulio rekordininkės amerikietės Sydney McLaughlin-Levrone. Ji nusprendė bėgti 400 m be barjerų ir ten iškovojo auksą su 2-u rezultatu per istoriją.

