TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Paulikienė ir Raupelytė Brazilijoje pradėjo elitinių turnyrų turą

2025-09-19 15:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-19 15:56

Dėl vietos pasaulio paplūdimio tinklinio čempionate kovojančios olimpietės Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė pradėjo trijų savaičių turą Brazilijoje ir Meksikoje, kur elitiniuose turnyruose sieks susirinkti kuo daugiau pasaulio reitingo taškų.

„Volleyball World“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Joao Pessoa mieste startavusiame „Beach Pro Tour Elite“ serijos turnyre lietuvės sėkmingai įveikė kvalifikaciją ir prasibrovė į pagrindines varžybas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kvalifikacijoje M. Paulikienė ir A. Raupelytė užtikrintai per 31 minutę 2-0 (21:15, 21:17) nugalėjo braziles Emanuely Pereira ir Quemilę Vieirą de Souzą.

Pagrindiniame turnyre Lietuvos paplūdimio tinklininkės pateko į F grupę, kurios pusfinalyje jos stojo į kovą su patyrusia Brazilijos pora Taiana Lima ir Talita Antunes. Po atkaklios kovos pergale 2-0 (21:19, 21:19) džiaugėsi brazilės.

Dėl trečiosios vietos grupėje bei paskutinio kelialapio į atkrintamąsias varžybas lietuvės žais su prancūzėmis Lezana Placette ir Alexia Richard.

Tai bus jau penktoji šių komandų tarpusavio akistata. Iki šiol abi poros laimėjo po du sykius.

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 300 tūkst. JAV dolerių.

 

