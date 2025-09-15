Europos jaunių paplūdimio tinklinio čempionate Lietuvos merginos – 7-os, vaikinai – 13-i

Merginų turnyre aukštą septintą vietą tarp 32 duetų užėmė Barbora Rakauskaitė ir Mėja Gurčiūtė.
Turnyras mūsiškėms prasidėjo nelengvai – D grupės starte jos 2-0 (21:18, 21:19) nugalėjo slovėnes Neją Ferdin ir Anją Potočnik, bet vėliau sekė du pralaimėjimai: 1-2 (15:21, 21:19, 10:15) čekėms Nelai Kinterovai ir Emai Sebovai bei 0-2 (14:21, 14:21) – italėms Sofiai Bruzzone ir Violai Durand.
Užėmusios trečią vietą grupėje, lietuvės prasibrovė į atkrintamąsias varžybas, kur pasiekė dvi gražias pergales.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate B. Rakauskaitė ir M. Gurčiūtė 2-0 (21:12, 21:19) įveikė estes Martą-Mią Ploomipuu ir Hannemai Hanimagi, o antrajame 2-0 (21:13, 21:11) nepaliko vilčių turkėms Bahar Dogan ir Yasemin Yildirim.
Žygis link apdovanojimų nutrūko ketvirtfinalyje, kuriame lietuvės nebeatrado savo žaidimo ir 0-2 (8:21, 12:21) nusileido prancūzėms Josephine Candela ir Ally Ozanne Pian.
Rungtynėse dėl 5 vietos lietuvės 0-2 (19:21, 19:21) antrą kartą šiame turnyre nusileido italėms S. Bruzzone ir V. Durand.
B. Rakauskaitė ir M. Gurčiūtė šią vasarą dalyvavo visų amžiaus grupių Europos jaunimo pirmenybėse – U22, U20 ir U18.
Vaikinų turnyre lietuviai Danielius Šumeika ir Kristupas Kancevičius užėmė 13-ą vietą.
A grupėje Lietuvos paplūdimio tinklininkai nugalėjo Kipro ir Danijos sportininkus, nusileido italams bei užėmė antrąją vietą.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate D. Šumeika ir K. Kancevičius 2-1 (21:14, 16:21, 15:8) palaužė čekus Krystofą Michaceką ir Josefą Havelką, bet antrajame 0-2 (15:21, 17:21) teko pripažinti ukrainiečių Yehoro Skrypnyčenko ir Andrii Lunkano pranašumą.
Dėl traumos lietuviai negalėjo tęsti susitikimo dėl devintos pozicijos, todėl mūsiškiams atiteko 13-a vieta.
Europos jaunių čempionato aukso medalius iškovojo vokiečiai Jonathanas Bungertas ir Filo Wustas bei graikės Eleni Alexoglou ir Myrto Paschalaki.
