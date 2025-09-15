Andre Onana – geriausias „Trabzonspor“ žaidėjas debiutiniame mače Turkijoje nepaisant lemtingos klaidos

Savo debiutinėse rungtynėse A. Onana komanda rungtyniavo 10 prieš 11 jau nuo 20 minutės, kai komandos draugas gavo raudoną kortelę. Nepaisant itin sudėtingų sąlygų, vartininkas atrėmė net 8 smūgius ir pagal statistiką komandą apsaugojo beveik nuo 2 įvarčių (sulaikyta 1,76 xG).
Visgi, kritinis epizodas įvyko pirmo kėlinio pabaigoje: A. Onana nesugebėjo saugiai sustabdyti ilgo Fredo smūgio, o po to Sebastianas Szymanskis ir Youssefas En-Nesyri surengė ataką, po kurios kamuolys pateko į vartus.
Po rungtynių iš „Manchester United“ atvykęs A. Onana susilaukė daugybės pagyrų Turkijos žiniasklaidoje ir vilčių, jog jis taps „Trabzonspor“ gynybos lyderiu ir ves komandą į priekį viso sezono metu.
