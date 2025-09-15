Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Andre Onana – geriausias „Trabzonspor“ žaidėjas debiutiniame mače Turkijoje nepaisant lemtingos klaidos

2025-09-15 14:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 14:57

Andre Onana naujo sezono startą „Trabzonspor“ klube paženklino kontrastingomis emocijomis – vartininkas buvo išrinktas geriausiu rungtynių žaidėju debiutuodamas Turkijos „Super Lig“, nors padarė klaidą, nulėmusią pralaimėjimą prieš „Fenerbahče“.

Andre Onana | Scanpix nuotr.

Andre Onana naujo sezono startą „Trabzonspor“ klube paženklino kontrastingomis emocijomis – vartininkas buvo išrinktas geriausiu rungtynių žaidėju debiutuodamas Turkijos „Super Lig“, nors padarė klaidą, nulėmusią pralaimėjimą prieš „Fenerbahče“.

0

Savo debiutinėse rungtynėse A. Onana komanda rungtyniavo 10 prieš 11 jau nuo 20 minutės, kai komandos draugas gavo raudoną kortelę. Nepaisant itin sudėtingų sąlygų, vartininkas atrėmė net 8 smūgius ir pagal statistiką komandą apsaugojo beveik nuo 2 įvarčių (sulaikyta 1,76 xG).

Visgi, kritinis epizodas įvyko pirmo kėlinio pabaigoje: A. Onana nesugebėjo saugiai sustabdyti ilgo Fredo smūgio, o po to Sebastianas Szymanskis ir Youssefas En-Nesyri surengė ataką, po kurios kamuolys pateko į vartus.

Po rungtynių iš „Manchester United“ atvykęs A. Onana susilaukė daugybės pagyrų Turkijos žiniasklaidoje ir vilčių, jog jis taps „Trabzonspor“ gynybos lyderiu ir ves komandą į priekį viso sezono metu.

