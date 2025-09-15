Emiliano Martinezas liko „Aston Villa“ ekipoje: vasarą nesulaukė nė vieno pasiūlymo

Perėjimo lango pabaigoje, pasibaigus deryboms su „Manchester United“ ir šiems pasirenkant kitą vartininką Senne`ą Lammensą, E. Martinezas vėl tapo visaverte „Aston Villa“ komandos dalimi. Klubas net nesvarstė parduoti jį už žemesnę kainą, o derybų metu jiems taip ir nepavyko sulaukti konkretaus pasiūlymo.
Ši nesėkmė sukėlė nepatogumų ir žaidėjui, ir klubui – E. Martinezas liko treniruotis Birmingame iki paskutinės dienos laukdamas skambučio iš Mančesterio, tuo metu „Aston Villa“ trenerių štabas net nutraukė tradicinius socialinius sveikinimus per žaidėjo 33-ąjį gimtadienį.
Komandos treneris Unay`us Emery viešai patvirtino, kad futbolininkas norėjo išvykti, bet galiausiai buvo priverstas likti.
„Tai natūrali žaidėjų karjeros dalis ir puikiai suprantu Emiliano norą išbandyti save kitur. Džiaugiamės, kad jis liko – jis yra vienas geriausių pasaulio vartininkų ir jo atsidavimas klubui didžiulis.“
E. Martinezas dar pavasarį emocingai atsisveikino su klubu ir neslėpė, kad vasaros metu ieškojo kaip palikti „Aston Villa“ – jam padėti bandė ir agentas Jorge`as Mendesas, tačiau dideli finansiniai reikalavimai neatitiko nei „Galatasaray“, nei kitų pretendentų galimybių. Pats žaidėjas atvirai kalbėjo apie norą žaisti aukštesniame lygyje, o kalbos apie persikėlimą į „Manchester United“ tapo viešos tiek rūbinėje, tiek žurnalistų lūpose.
Jau šeštadienį E. Martinezas vėl gynė „Aston Villa“ vartus, o jam numatyta pagrindinio vartininko rolė viso sezono metu.
