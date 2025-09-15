Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Emiliano Martinezas liko „Aston Villa“ ekipoje: vasarą nesulaukė nė vieno pasiūlymo

2025-09-15 12:15 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-15 12:15

Emiliano Martinezas buvo priverstas likti „Aston Villa“ gretose – garsus Argentinos vartininkas taip ir nesulaukė jokio realaus pasiūlymo perėjimų lango metu, nors vasarą atvirai siekė persikelti į „Manchester United“ ar kitą Europos grandą.

Emiliano Martinezas | Scanpix nuotr.

0

Perėjimo lango pabaigoje, pasibaigus deryboms su „Manchester United“ ir šiems pasirenkant kitą vartininką Senne`ą Lammensą, E. Martinezas vėl tapo visaverte „Aston Villa“ komandos dalimi. Klubas net nesvarstė parduoti jį už žemesnę kainą, o derybų metu jiems taip ir nepavyko sulaukti konkretaus pasiūlymo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ši nesėkmė sukėlė nepatogumų ir žaidėjui, ir klubui – E. Martinezas liko treniruotis Birmingame iki paskutinės dienos laukdamas skambučio iš Mančesterio, tuo metu „Aston Villa“ trenerių štabas net nutraukė tradicinius socialinius sveikinimus per žaidėjo 33-ąjį gimtadienį.

Komandos treneris Unay`us Emery viešai patvirtino, kad futbolininkas norėjo išvykti, bet galiausiai buvo priverstas likti.

„Tai natūrali žaidėjų karjeros dalis ir puikiai suprantu Emiliano norą išbandyti save kitur. Džiaugiamės, kad jis liko – jis yra vienas geriausių pasaulio vartininkų ir jo atsidavimas klubui didžiulis.“

E. Martinezas dar pavasarį emocingai atsisveikino su klubu ir neslėpė, kad vasaros metu ieškojo kaip palikti „Aston Villa“ – jam padėti bandė ir agentas Jorge`as Mendesas, tačiau dideli finansiniai reikalavimai neatitiko nei „Galatasaray“, nei kitų pretendentų galimybių. Pats žaidėjas atvirai kalbėjo apie norą žaisti aukštesniame lygyje, o kalbos apie persikėlimą į „Manchester United“ tapo viešos tiek rūbinėje, tiek žurnalistų lūpose.

Jau šeštadienį E. Martinezas vėl gynė „Aston Villa“ vartus, o jam numatyta pagrindinio vartininko rolė viso sezono metu.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

